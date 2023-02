“Come Totti…”: Napoli, il complimento che fa sorridere Spalletti

Arrivano tanti complimenti nei confronti dei giocatori del Napoli dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte per 0-2

La strepitosa vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, ha dato ulteriore prova della forza della squadra di Luciano Spalletti in questa stagione. L’obiettivo dei quarti di finale è sempre più vicino. Nemmeno con Maradona era arrivato un traguardo di tale portata. Da lì sarà tutta una lotteria, col sorteggio e la possibilità di accedere tra le prime quattro d’Europa. I ragazzi di Oliver Glasner sono stati messi sotto fin dal fischio d’inizio di Dias, e lo 0-2 è andato anche bene ai tedeschi.

In linea generale, non c’è un giocatore del Napoli che abbia giocato male. Nemmeno Khvicha Kvaratskhelia, che ha sbagliato un rigore e ha avuto un enorme occasione davanti a Trapp. L’attaccante georgiano ha fornito un assist per il gol di Giovanni Di Lorenzo che ha ricordato molto le prodezze di Guti con il Real Madrid. E i complimenti sono stati parecchi anche per il capitano del Napoli, che oltre al gol ha sfoggiato tutte le sue qualità in fase difensiva e offensiva.

Napoli, le parole di Polverosi su Di Lorenzo

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato nel corso di ‘Punto Nuovo Show‘, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo: “L’ascesa di Di Lorenzo è da numero dieci, non da terzino. La palla che ha dato a Lozano… Come Totti quando la dava a Batistuta. E il suo gol con il sinistro… Poi lo seguo con grande affetto perché sono tifoso dell’Empoli. Era evidente che fosse un grande giocatore già quand’era in toscana”. L’opinione di Polverosi farà inevitabilmente sorridere Di Lorenzo, che con Totti ha avuto qualche trascorso.

Soprattutto, Spalletti è molto ‘affezionato’ a Di Lorenzo, il suo nuovo capitano dopo l’addio di Lorenzo Insigne. E’ il veterano del gruppo, insostituibile. In questa stagione ha saltato solo la sfida in Coppa Italia con la Cremonese, che ha portato la sconfitta quando l’allenatore ne cambiò dieci su undici. Quello di ieri sera è il secondo gol in carriera del capitano del Napoli in Champions dopo il colpo di testa contro l’Ajax ad Amsterdam.