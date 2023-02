😱 “Vedremo…”: Napoli-Osimhen, l’annuncio spiazza i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare in Italia e in Europa. I numeri del club azzurro sono pazzeschi e crescono giorno dopo giorno.

Oltre alla Serie A il Napoli continua ad impressionare e lo fa in tutta Europa. Il club partenopeo gira a numeri pazzeschi, ha praticamente quasi vinto il terzo titolo della sua storia e non sembra volersi accontentare. La squadra gira a mille ed ora è ad un passo dalla storia anche in Europa. Gli azzurri hanno vinto il match di andata degli Ottavi di finale contro l’Eintracht a Francoforte e sono ad un passo dai Quarti di Champions. Il Napoli non ha mai raggiunto questa fase della competizione nella sua storia, ma la ciurma di Spalletti non vuole più fermarsi.

Il 2 a 0 del club campano in Germania sta persino stretto al club italiano che ha colpito un palo, ha sbagliato un calcio di rigore con Kvaratskhelia ed ha impressionato tutti con colpi fantastici. I bookmakers vedono il Napoli come quarta favorita alla vittoria finale della competizione ed ora, sia in società che tra i tifosi, ci credono.

La capolista della Serie A vince nel segno di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano continua a segnare sia in Italia che in Europa e intanto si rincorrono i rumors sul suo futuro. L’attaccante è capocannoniere del campionato italiano ed è uno dei pochi a tenere il passo a livello realizzativo di Erling Haaland, la vera ‘macchina da gol’ del Manchester City.

Napoli, l’annuncio di Osimhen fa sobbalzare

L’ex calciatore di Wolfsburg e Lille ha parlato ai microfoni di ESPN e ha rilasciato importanti dichiarazioni anche sul suo futuro. Ecco le sue parole: “Per me non conta essere capocannoniere, viene prima la squadra. Se lo vinco va bene, ma voglio vincere trofei con il mio club. L’interesse dei top club? Quando fai bene è normale che le squadre più forte ti guardino”. Poi parole interessanti e criptiche riguardo il suo futuro:

“Sono concentrato solo sul Napoli, sono loro ad avere l’ultima parola. Alla fine dell’anno vedremo cosa accadrà, ma non dipende da me, bensi dalla società. Intanto voglio lavorare sodo per continuare a vincere ogni partita”. Parole che fanno gioire i tifosi ma che lasciano qualche dubbio in vista del futuro”.