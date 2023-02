“Peggio per il Napoli”: dopo la vittoria con l’Eintracht arriva la sentenza

Dopo la vittoria di ieri contro l’Eintracht, è arrivata la sentenza. Il Napoli si è affermato in Champions, e c’è chi ormai non ha più dubbi.

Una vittoria esaltante, che i tifosi aspettavano. Si, perchè confermarsi anche in Champions aumenta sensibilmente l’entusiasmo attorno alla squadra, e questo è un aspetto che Luciano Spalletti dovrà anche controllare da qui ai prossimi mesi. La verità, però, è che il Napoli diverte e si diverte: ieri a Francoforte in scena l’ennesima prestazione di dominio tattico, al netto di un avvio dove i tedeschi sono riusciti ad incatenare il Napoli. Dopo poco, però, la squadra azzurra ha preso il sopravvento, proprio con quello stile che le ha permesso di consolidare il primo posto anche in campionato.

Una squadra famelica, quella di Spalletti, che ancora una volta ha trovato in Osimhen il leader naturale, quello che mette la palla in porta e prende per mano la squadra. Se poi a metterla dentro c’è anche un altro leader come Di Lorenzo, il tabellino ci mette poco a raccontare le sensazioni all’interno di una rosa compatta, dove c’è grande voglia di arrivare agli obbiettivi disponibili. Lo Scudetto, certo, ma c’è a chi piace sognare anche di più.

Napoli, la Champions e la sentenza della ‘Gazzetta’

Insomma, in quel di Napoli dopo la vittoria di ieri c’è una sensazione rinnovata: a questa squadra niente è precluso. Niente. Il risultato di ieri di Francoforte sembra quasi un timbro messo su una compagine che aveva già stupito, consolidandosi settimana dopo settimana in campionato. L’affermarsi in Champions, però, cambia i giri del motore che inevitabilmente aumentano.

‘La Gazzetta dello Sport’, nell’edizione odierna, ha dato la sua sentenza sugli azzurri ed il cammino che si farà in Europa: “Peggio per il Napoli. Adesso non potrà più nascondersi neanche in Champions“, scrive oggi la rosea. “Non dopo questo successo da grande, da squadra che non può accontentarsi dei quarti di finale”, leggiamo ancora sull’edizione odierna.

E no, il Napoli a questo punto non ha più possibilità di nascondersi. Certo, restare con i piedi per terra resta una prerogativa anche di Spalletti, ma questa squadra sta facendo divertire davvero tutti.