Napoli, Osimhen può riscrivere la storia della Serie A: ai tifosi non piacerà…

L’attaccante del Napoli sta facendo parlare di sé per i numeri pazzeschi fatti registrare in Europa nel 2023: il nigeriano riscrive la storia

Victor Osimhen ha contribuito con il suo enorme lavoro alla notte stellare di Francoforte. L’attaccante nigeriano continua a spaventare l’Europa. Il calciatore è diventato senza ombra di dubbio uno dei giocatori più determinanti presenti in circolazione. Nell’ultimo periodo ha trovato una straordinaria continuità sotto porta e questo lo rende uno dei calciatori più richiesti sul mercato.

Aurelio De Laurentiis durante l’intervista concessa ieri prima della sfida contro l’Eintracht ha già fatto comprendere che davanti a certe offerte per il Napoli diventerà molto complicato trattenere l’ex Lilla. L’attaccante ha mostrato una grande fame già dai primi giorni a Napoli, come svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’. La Serie A, come ricorda ‘Tuttomercatoweb’ potrebbe scrivere un nuovo record con Osimhen.

Serie A, Osimhen si prepara a riscrivere i record del calcio italiano: l’attaccante può essere venduto alla cifra più alta mai registrata

Nonostante il tempo perso all’inizio della stagione, Victor Osimhen ha già firmato 20 reti tra Serie A e Champions League. L’attaccante ha indirizzato la partita di ieri sera contro l’Eintracht Francoforte di Oliver Glasner, soltanto l’ultima in ordine di tempo. I numeri firmati in questo 2023 sono però spaziali. Ecco perché in Europa sta sorgendo ormai una Osimhen-mania.

Chiaramente questa avrà pure delle ripercussioni sul calciomercato. Il giocatore, arrivato in Italia nel 2020, ha un contratto fino a giugno 2025 con il Napoli. Il suo futuro potrebbe mutare in estate perché le sirene, in particolare quelle provenienti dalla Premier League, saranno molto forti. Ed in un mercato inflazionato come quello inglese è impensabile credere che Osimhen possa muoversi al di sotto di queste cifre.

Per questo motivo, come ricorda ‘Tuttomercatoweb’, il nigeriano è destinato a riscrivere la cessione record della Serie A. L’Inter nel 2021 ha venduto Romelu Lukaku al Chelsea per circa 115 milioni di euro. “Osimhen in questo momento vale di più”, scrive la testata. Questo, “anche in virtù di un’età differente”. “Chi avanzerà la migliore offerta? Ancora qualche mese e lo scopriremo”, conclude. La sua eventuale partenza non lascerà certamente indifferenti i tifosi partenopei, che lo hanno ormai eletto a beniamino.