😱 Cessione e cifra impensabile: Napoli, non solo Osimhen e Kvara

Il Napoli di Luciano Spalletti è ormai una grande realtà del nostro campionato. Gli azzurri dominano in Italia e danno spettacolo in Europa.

Il Napoli di Spalletti e De Laurentiis è una delle più grandi realtà sul panorama europeo. Il club azzurro sta letteralmente dominando il campionato italiano e vede il terzo titolo ormai ad un passo. I numeri della capolista della Serie A sono impressionanti e c’è grande entusiasmo attorno a Victor Osimhen ed ai suoi compagni. Oltre al panorama italiano gli azzurri sorridono anche in Europa.

Il club azzurro, nella giornata di ieri, ha stravinto il match di andata degli Ottavi di finale di Champions League, battendo in trasferta l’Eintracht Francoforte di Oliver Glasner. Partita senza storia con un 2 a 0 che sta anche stretto alla squadra di Spalletti. Sullo 0 a 0 Kvaratskhelia ha sbagliato un calcio di rigore e il Napoli ha anche colpito un palo con Osimhen. Match dominato e qualificazione ormai ad un passo.

Quella attuale si prospetta come un’annata storica per il Napoli. Gli azzurri sono ad un passo dai Quarti di finale della Champions, fase a eliminazione che non hanno mai raggiunto, neanche ai tempi di Maradona e Careca. L’entusiasmo in casa azzurra è a mille ed anche il patron Aurelio De Laurentiis ha fatto importanti proclami. Intanto nelle ultime ore sono nati nuovi clamorosi rumors.

Napoli, De Laurentiis vende il club?

Negli ultimi mesi diversi giornalisti hanno ipotizzato una clamorosa cessione del club, soprattutto visto che la famiglia De Laurentiis potrebbe decidere o meglio essere costretta (anche entro fine stagione) a cedere una tra Bari e Napoli. Il giornalista di fede juventina Luca Momblano ha parlato ai microfoni di TeleLombardia ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni:

“Da ciò che mi è stato riferito esiste già un preliminare di cessione del Napoli siglato da De Laurentiis a 800 milioni di euro in accordo con l’acquirente, con promessa di cessione. Non sappiamo se ci sono clausole di uscita prima del 30 Giugno, l’acquirente in questione proviene da un paese dell’Ovest”. Momblano ha poi continuato affermando: “Spalletti avrebbe dato mandato a un importante procuratore italiano, per un eventuale cambio di panchina a fine anno”.