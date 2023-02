😍 Napoli-Kvaratskhelia, salti di gioia per i tifosi: anche Spalletti gongola

Il Napoli si prepara a blindare Kvaratskhelia, corteggiato dal Real Madrid. Arrivo l’annuncio che fa esultare i tifosi e Spalletti.

Il momento tanto desiderato, alla fine, è arrivato. Dopo circa 3 mesi di pausa, il Napoli finalmente stasera torna in campo in Champions League. La fase ai gironi si è conclusa nel migliori dei modi: primo posto ed una comoda qualificazione agli ottavi di finale. Adesso l’obiettivo è quello di fare ancora meglio e centrare l’accesso ai quarti. Operazione complessa, ma alla portata della truppa di Luciano Spalletti che spera di assistere ad un’altra serata magica di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, sbarcato nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, si è imposto subito nella nuova realtà raccogliendo al meglio il testimone lasciato da Lorenzo Insigne. Per lui, fin qui, 12 reti e 14 assist. Un bilancio ottimo, che ha attirato le attenzioni del Real Madrid. I Blancos, in particolare, lo reputano un’ottima alternativa a Jude Bellingham e in caso di mancato arrivo dell’inglese si faranno avanti in maniera concreta.

Il Napoli, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cederlo. Il tecnico Spalletti, infatti, è convinto di poterlo portare ad un livello di gioco ancora più alto mentre il presidente Aurelio De Laurentiis lo considera il simbolo del nuovo ciclo. A stretto giro di posta la proprietà e l’entourage dell’ala sinistra si incontreranno per iniziare a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. A confermare che il matrimonio tra le parti sarà lungo ci ha pensato oggi Cristiano Giuntoli.

Napoli, Kvaratskhelia non verrà ceduto

Il direttore generale dei partenopei, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Mediaset’ pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Eintracht Francoforte, ha parlato proprio di Kvaratskhelia spiegando che l’intenzione del club è quella di blindarlo. “Il mercato non è cominciato e non mi piace dare i numeri. Mi piace parlare di cose concrete. Non è sul mercato in questo momento, poi non so quanto potrà valere, lo dirà il tempo e quello che farà in futuro. E’ un gran calciatore, ce lo teniamo stretti, poi vedremo cosa dirà il futuro”.

Parole destinate a far esultare i tifosi napoletani, in attesa del meeting con il suo agente. Durante l’incontro Giuntoli metterà sul piatto un prolungamento fino al 2028 a cifre più alte rispetto a quelle attualmente percepite (1.2 milioni). Il “sì” del calciatore, diventato un autentico idolo in città, non tarderà ad arrivare con buona pace delle pretendenti.