😯 Napoli, è Kvara-mania: spunta la richiesta dalla Georgia all’Italia

A Napoli è scoppiata la Kvara-mania, con il georgiano entrato nel cuore di tutti i tifosi. Arrivata una specifica richiesta da Tbilisi.

La partenza di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz nella scorsa estate aveva fatto preoccupare gran parte dei tifosi. I timori, però, sono durati lo spazio soltanto di alcune settimane. Il Napoli infatti, grazie alle scelte fatte in sede di mercato dalla dirigenza, è diventato molto più competitivo rispetto agli scorsi anni ed ha messo nel mirino, per stessa ammissione del presidente Aurelio De Laurentiis, sia lo scudetto che la Champions League.

Un doppio trofeo quanto possibile, alla luce del rendimento offerto dalla squadra e, in particolare, dai nuovi arrivati. Tutti (ad eccezione di Tanguy Ndombele) si sono ambientati al meglio nella nuova realtà fornendo un contributo concreto alla causa azzurra. Giovanni Simeone, ad esempio, pur partendo dalla panchina ha saputo comunque mettere a segno 8 gol in 533 minuti complessivi trascorsi in campo.

A prendersi la scena, in ogni caso, è stato Khvicha Kvaratskhelia preso per appena 10 milioni dalla Dinamo Batumi. L’ala sinistra, giunta in città da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, ha raccolto al meglio il testimone lasciato da Insigne diventando, insieme a Victor Osimhen, il principale trascinatore della formazione partenopea. Qualità e quantità , un elemento imprevedibile capace di trafiggere le difese avversarie in qualsiasi momento.

Napoli, Kvara è un idolo

Il calciatore, fin qui, ha totalizzato 10 gol e 14 assist in 22 apparizioni complessive. Numeri da top player, che lo hanno fatto finire nel mirino dei club più prestigiosi d’Europa e nel cuore della tifoseria azzurra. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, in città è spuntata la vodka Atsanel che nel proprio marchio riproduce la classica esultanza di Kvara. E non finisce qua.

Sono sempre tanti, infatti, i georgiani presenti allo stadio durante le partite casalinghe del Napoli. Supporter che arrivano grazie ad un apposito charter e che adesso chiedono l’istituzione di un vero e proprio volo di linea capace di collegare Tbilisi all’aeroporto di Capodichino. Il club, intanto, si è già mosso per blindarlo attraverso un rinnovo del contratto con conseguente adeguamento dell’ingaggio percepito. La sua permanenza a Napoli si preannuncia molto lunga. I tifosi possono continuare a festeggiare e sognare ad occhi aperti.