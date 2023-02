Napoli, salti di gioia per Kvaratskhelia: la svolta è arrivata

Kvaratskhelia è diventato uno dei principali trascinatori del Napoli. In arrivo per lui una tempesta di milioni. Il Napoli si prepara.

Il mercato invernale si è chiuso, portando in dote Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński. Due elementi d’esperienza (presi in prestito con diritto di riscatto) capaci di far rifiatare, quando necessario, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli, adesso, ha iniziato a muoversi al fine di individuare i prossimi rinforzi da regalare a Luciano Spalletti e, al tempo stesso, blindare i gioielli più splendenti della rosa.

Per quanto riguarda gli acquisti, sono diversi i nomi finiti nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come ad esempio Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, in questi mesi, è stato capace di sovvertire le iniziali gerarchie diventando un punto di riferimento dell’Empoli. Dinamismo, sacrificio e un buon senso del gol (4 in 12 presenze totali): tutte caratteristiche molto gradite al manager azzurro che ha già provveduto ad avviare i contatti con il club toscano.

Il presidente dei toscani Fabrizio Corsi lo terrebbe volentieri per un altro anno ma non ha chiuso alla possibilità di cederlo, in caso di offerta interessante. Se ne riparlerà, con Giuntoli impegnato anche in una serie di trattative riguardanti il rinnovo di contratto di vari titolari. Quello di Stanislav Lobotka, cresciuto esponenzialmente rispetto al passato, appare praticamente fatto. A fine stagione, invece, verrà discusso quello di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, De Laurentiis pronto a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia

Il georgiano, giunto in città da semi-sconosciuto agli occhi del grande pubblico, è riuscito ad imporsi subito nella nuova realtà raccogliendo al meglio il testimone lasciato da Lorenzo Insigne. Per lui, in totale, 10 reti e 14 assist in 22 apparizioni. Un bottino da top player conclamato, che gli ha permesso di risultare più volte determinante per lesorti azzurre e finire nel mirino delle squadre più prestigiose d’Europa. La sua permanenza a Napoli, in ogni caso, si preannuncia lunga.

Il presidente Aurelio De Laurentiis infatti, stando a quanto si legge nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, ha intenzione di proporgli un prolungamento con conseguente adeguamento dell’ingaggio percepito. L’ex Dinamo Batumi, al momento, percepisce 1.2 milioni. Cifre destinate a essere sorpassate e a restare soltanto un ricordo. L’incontro tra il club ed il suo entourage andrà in scena tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Le pretendenti sono avvisate: portarlo via dall’Italia si preannuncia molto complicato.