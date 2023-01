✍🏻 “Rinnovo a fine stagione”: Napoli, i tifosi ringraziano De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis prepara un super colpaccio: a fine stagione sarà formalizzato il rinnovo del contratto del top player azzurro

Khvicha Kvaratskhelia è la grande attrazione del Napoli. Il georgiano ha conquistato tutti in questi suoi primi mesi in Italia. Si è adattato abbastanza velocemente ai metodi di Spalletti ma anche e soprattutto alle abitudini della città partenopea di cui si è lasciato ammaliare profondamente, come ha avuto modo di rivelare in una recente intervista concessa ai microfoni di ‘Dazn’.

L’ex Rubin Kazan è decisivo in campo. Nelle prime due sfide del 2023 si era però sollevata intorno a sé qualche piccola critica dopo le partite contro Inter e Sampdoria. Giudizi che sono stati messi a tacere prontamente nella gara contro la Juventus, nella quale ha siglato un gol e messo a referto pure due assist. Come riferisce ‘la Repubblica’ in edicola questa mattina adesso per lui è pronto il rinnovo a fine stagione.

Calciomercato Napoli, gli azzurri blindano Kvaratskhelia: rinnovo fino al 2028, annuncio a fine stagione

Khvicha Kvaratskhelia è diventato un valore molto importante in questo Napoli. Il calciatore ha rimpiazzato nel cuore dei tifosi un giocatore come Lorenzo Insigne. L’assenza dell’ex capitano si sta facendo meno pesante in virtù delle sontuose prestazioni del georgiano classe 2001.

Il giocatore, che compirà 22 anni il prossimo 12 febbraio, sta raccogliendo notevoli consensi in tutta Europa. Khvicha ha già segnato sette reti in questa Serie A e fornito svariati assist accendendo il treno della fantasia della formazione di Spalletti, del quale è sicuramente il vagone principale.

Nelle scorse ore sono arrivate le dichiarazioni di Mamuka Dzugel, ai media georgiani, in riferimento all’interesse del Manchester City: “Non ho nessuna richiesta dagli inglesi. Con il Napoli c’è la possibilità di vincere lo scudetto e lottare in Champions League, come potrebbe pensare ad altro?”.

‘La Repubblica’ spiega che dietro queste parole si nasconde una verità più profonda, vale a dire il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. Il georgiano firmerà un nuovo accordo fino al 2028. Accordo che sarà formalizzato dalle parti al termine della stagione. Un grande colpo per il presidente Aurelio De Laurentiis.