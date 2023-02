😱 Napoli, è tutto vero: De Laurentiis l’ha comunicato alla squadra

Notizia importantissima in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis fa sul serio, l’ha appena comunicato alla squadra.

Il Napoli continua la sua cavalcata in campionato ù. Gli azzurri superano la pratica Spezia grazie alle reti di Kvaratskhelia, su calcio di rigore, e alla doppietta di Victor Osimhen. Con queste vittoria gli uomini di Spalletti mantengono l’Inter a distanza. Tra pochi giorni poi sarà la volta di tornare in campo anche in Champions League dove il Napoli affronterà l’Eintrach Francoforte negli ottavi di finale della manifestazione.

I tifosi ci credono, così come il presidente Aurelio De Laurentiis. Anzi, secondo il giornalista Paolo Bargiggia, il patron azzurro avrebbe anche già comunicato alla squadra i premi in caso di esito positivo della stagione. Si tratterebbe di premi corrisposti sia in caso di Scudetto, sia in caso di arrivo in semifinale di Champions League. Bargiggia ne è sicuro e a 7Gold svela anche l’entità del premio. Una cifra di tutto rispetto che De Laurentiis avrebbe già fatto sapere al capitano Di Lorenzo e a tutto lo spogliatoio azzurro.

“Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha stabilito dei premi per i giocatori azzurri in caso di vittoria dello Scudetto e di raggiungimento della semifinale di Champions League.” ha dichiarato Bargiggia. “La notizia è stata recentemente comunicata al capitano Giovanni Di Lorenzo. Si tratta di premi da 5 milioni di euro, da dividere naturalmente tra i 25 calciatori della rosa. Sono premi che arriverebbero sia per lo Scudetto che per la semifinale di Champions League.”

Napoli, pronti i premi in caso di Scudetto e semifinale di Champions League

Insomma, il patron azzurro pensa in grande. Non solo il campionato, De Laurentiis crede che la sua squadra possa anche fare bene in europa, fino ad entrare nel novero delle migliori quattro del continente.