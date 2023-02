😨 Calciomercato Napoli, c’è già l’erede di Kim? Indizio a sorpresa

Il Napoli si coccola Kim Min-jae, che però ha attirato anche l’interesse di molti top club internazionali. C’è già un’alternativa pronta?

Tra le grandi rivelazioni (ma ormai possiamo dire che è una certezza) del Napoli di questa stagione c’è indubbiamente anche Kim Min-jae. Il difensore centrale coreano sta avendo un rendimento eccezionale, e ha già stregato tutti a Napoli e non solo. Infatti già diversi club si sono interessati a lui, così Giuntoli e De Laurentiis cercano di tenersi pronti a tutto, monitorando vari profili alternativi.

Acquistato la scorsa estate dai turchi del Fenerbahçe per 18 milioni di euro, Kim si è subito imposto come un punto di riferimento della squadra di Spalletti. Cosa tutt’altro che scontata, dato che il difensore asiatico aveva l’arduo compito di rilevare un fenomeno come Koulibaly, da anni una colonna del Napoli e uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Eppure, pochi mesi dopo la spesa fatta per coreano pare più che meritata.

Al punto che ovviamente adesso bisognerà pensare a confermarlo per il futuro, considerando che nel suo contratto, valido fino al 2025, c’è una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Una cifra alta per un difensore, ma non così tanto se rapportata al rendimento di Kim, tanto che la dirigenza starebbe pensando di aumentarla o rimuoverla del tutto, proponendogli presto un nuovo contratto.

Non solo Kim: il Napoli ha un altro giocatore nel mirino

È ancora presto per dire quale sarà il futuro di Kim Min-jae, ma di sicuro il Napoli sta valutando altri profili in caso di una sua partenza, e tra i più discussi c’è Ndicka dell’Eintracht. Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, durante lo show ‘Radio Goal’, è intervenuto Massimo Maddaloni, l’uomo che già cinque anni fa aveva suggerito il coreano a Giuntoli.

L’ex collaboratore del Guangzhou ha rivelato di aver fatto anche un altro nome al direttore sportivo partenopeo: “Giuntoli lo sa benissimo, e ha già visto che gli piace da morire”. L’esperto non ha voluto fare nomi, ma si tratterebbe di un altro giocatore asiatico, un mercato sempre più interessante. “Gli ho detto che il calcio coreano e giapponese vanno monitorati, basta vedere Kamada dell’Eintracht” ha sottolineato Maddaloni.