😨 Kim gelato, gli è stato detto in diretta: sentenza durissima

Nonostante il contributo di enorme spessore alla causa del Napoli, il difensore Kim Min-Jae ha dovuto subire una sentenza molto dura.

“Kim, Kim, Kim” è il coro che intonano i tifosi del Napoli, quando l’azione di gioco viene innescata o difesa dal difensore sudcoreano. Nella sua prima stagione con la maglia azzurra ha avuto l’arduo compito di prendere il posto di Kalidou Koulibaly, uno dei calciatori simbolo della recente storia della squadra nonché tra le personalità più amate e apprezzate dai tifosi partenopei.

Oltre ciò, Kim Min-Jae in coppia con Rrahmani ha dovuto assorbire il prima possibile i dettami tattici del massimo campionato italiano e divenire uno dei riferimenti principali dei compagni di squadra. Per adesso non c’è dubbio: la missione è riuscita. Il difensore asiatico è uno dei perni del gioco di Luciano Spalletti nonché fra gli assoluti inamovibili.

Tuttavia, pur con questo corollario di certezze, c’è ancora chi nutre dei sospetti rispetto all’effettivo valore di Kim e crede che abbia molto da affrontare per definirsi completo.

Napoli, Marolda su Kim: “Deve ancora delle dimostrazioni”. Il motivo

È il caso del giornalista Francesco Marolda. Intervenuto a ‘Radio Marte’ durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’ ha dichiarato sul calciatore del Napoli: “Kim l’ho visto un po’ più sicuro, in particolare modo nelle chiusure laterali. Tuttavia dal mio punto di vista deve ancora dimostrare di aver capito come si marca dalle nostre parti. I migliori in campo contro l’Eintracht sono stati Lozano, Anguissa e Lobotka. C’è stato qualcosa che non è andato a dovere, ma quando vinci agli ottavi di finali su un campo così complicato, si può parlare solo bene”.

In generale sulla condizione del Napoli e su ciò che potrà accadere agli azzurri in Champions League Marolda ha affermato: “Sarebbe una grandissima notte di calcio un eventuale Napoli-Real Madrid. Nei pronostici gli spagnoli potrebbero avere un minimo vantaggio, non fosse altro che per la loro storia ed esperienza, nonché la buona sorte che accompagna l’allenatore. Non trascuriamo però che il Napoli attuale gioca con leggerezza, fiducia e capacità di segnare. Certamente il Napoli vuole cominciare un ciclo perché prende giocatori giovani e con possibilità di migliorare. Poi dovrà rinnovare il contratto all’allenatore. Quindi Napoli può aprire sicuramente un ciclo”.