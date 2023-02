🟡 Mercato Napoli, accordo e tifosi in festa: accadrà a giugno

Il Napoli ha stupito anche in Champions League e non ha dubbi su Luciano Spalletti: ecco cosa accadrà a giugno di quest’anno.

Il Napoli ha vinto contro l’Eintracht a Francoforte e ha ipotecato il passaggio dagli ottavi ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti continua perciò a viaggiare a suon di gol e vittorie pesantissime. Ecco allora perché il club ha già preso una decisione per il futuro del tecnico in azzurro.

Luciano Spalletti ha i meriti più grandi per questa stagione condotta con il e dal Napoli. Perché il mister è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi le proprie idee di gioco. Ma non solamente.

Ha infatti anche fatto sì che nel gruppo si creasse una forte compattezza. La forza della squadra è quella di giocare in modo corale. Facendo risultare tutti indispensabili gli uni per gli altri. Oltre che per i risultati finali. Motivi questi per i quali Aurelio De Laurentiis è già proiettato verso il futuro. Ecco cosa accadrà tra qualche mese.

Napoli, tutto fatto per il futuro di Spalletti: ecco cosa accadrà a giugno

Luciano Spalletti è un fattore decisivo per questo Napoli che, in questa stagione 2022/23, sta conducendo la classifica di Serie A con ben 62 punti. Ha perciò staccato di 15 punti l’Inter attualmente seconda e ha dimostrato di non avere rivali. Anche in Champions League, poi, il percorso condotto dagli azzurri sta facendo parlare di sé. Perché dopo aver superato in scioltezza la fase a gironi, il Napoli ha vinto imponendosi nettamente sull’Eintracht nella gara di andata degli ottavi giocata a Francoforte.

Per tutto quanto mostrato fin qui, il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono quindi proiettati anche verso il futuro. Non perdendo mai d vista il presente. Perché secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’: “A giugno per Luciano Spalletti scatterà il rinnovo automatico fino al 2024“. Ma non è finita qui, dato che poi l’edizione odierna del quotidiano ha continuato riferendo: “Ci sarò un adeguamento dell’ingaggio che arriverà a 2,7 milioni di euro“.