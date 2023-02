Toni lascia i napoletani (e De Laurentiis) senza parole: sentenza netta

Il Napoli ha dominato anche in Champions League e Luca Toni ha allora detto la sua opinione, stupendo i tifosi napoletani.

Il Napoli, oltre a dominare in campionato italiano dove corre in solitaria nella vetta della classifica, ha fatto molto bene anche contro l’Eintracht in Champions League. A Francoforte è arrivata una vittoria di carattere, tanto che Luca Toni ha rilasciato una dichiarazione che è stata netta.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a viaggiare, in modo più che convincente, su due fronti. Sia in Serie A sia in Champions League. L’obiettivo nella competizione europea è innanzitutto superare gli ottavi di finale.

Proprio di tutto questo ha allora parlato l’ex calciatore e campione del mondo, Luca Toni, che è sicuro di una cosa. L’unica nota stonata per gli azzurri è stata, infatti, per lui (e non solo) l’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le sue parole.

Napoli, parole al miele da parte di Luca Toni: l’attaccante è sicuro di una cosa

Luca Toni ha parlato così ai microfoni di ‘Prime Video’ del club azzurro: “Il Napoli domina in Italia ma anche in Champions League. Sta facendo delle partite straordinarie. Ieri sera grande partita, ha dominato e ancora Osimhen è stato protagonista. Ha una rabbia dentro, l’abbiamo visto anche sul rigore conquistato su una palla morta. Vuole fare gol, vuole essere essere l’uomo decisivo di questa squadra che vuole regalare uno scudetto e un qualcosa di magico”.

“Bisogna vedere – ha continuato l’ex attaccante, campione del mondo – quando le partite diventano più importanti, ma non deve avere di nessuna squadra perché ho visto poche squadre fare un calcio così”.

E poi la frase che lascia i napoletani senza parole. Perché Luca Toni è convinto di una cosa: “Peccato che hanno sbagliato quella partita con la Cremonese, potevano davvero rischiare di fare il triplete“. Raggiungendo il record firmato dall’Inter ormai diversi anni fa.