“Gli ultimi 60 anni…”: Napoli, il paragone che lascia esterrefatti i tifosi

Il Napoli è emozionante e arrembante, per cui nessuno più resiste ai grandi paragoni ma ne arriva uno davvero altisonante da una voce autorevole.

Il gioco che esprime il Napoli di Luciano Spalletti fa innamorare davvero tutti. Ormai da inizio stagione giungono conferme continue circa le prospettive di successo di cui gode la squadra partenopea.

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a ‘Club Napoli All News’ su ‘Teleclub Italia’ dichiarando sulla stagione azzurra, dopo la gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: “Come le grandi squadre europee, gli azzurri hanno la stessa mentalità in casa e fuori. Soltanto il Milan di Sacchi è stato così in precedenza. Il Napoli ottiene risultati giocando bene, accade a poche stare. Dopo Verona-Napoli del 15 agosto su Twitter ho scritto che con Kvaratskhelia e Kim gli azzurri erano da scudetto.

Hanno venduto e comprato guadagnando, vanno fatti i complimenti a De Laurentiis e alla società. L’idea di base di Spalletti è quella del Barcellona di Guardiola, ma emergono comunque eccellenze come Lobotka, il miglior regista d’Europa. Quel Barcellona è la squadra più forte degli ultimi 60 anni, ma c’è molto in comune con l’identità calcistica dei blaugrana”.

Pistocchi sulla Juventus: “Il sistema messo in atto è illegale”

Maurizio Pistocchi entra nel merito della situazione grave che stanno attraversando i vertici della Juventus: “Tutti parlano di plusvalenze dicendo che tutti le fanno, ma non si tratta di ciò. Si tratta della trasgressione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva per un comportamento antisportivo: il sistema messo in atto dalla Juventus non è legale, non certo le plusvalenze. Possono essere legali con dazione di denaro, ma quelle tipo Arthur-Pjanic sono a specchio. Il prossimo grado di giustizia credo che confermerà quanto sancito dalla Corte d’Appello Federale”.

In merito a un cambiamento della penalizzazione e alle motivazioni che la reggono, Pistocchi poi conclude: “Nelle disposizioni del CONI si prevede che il Giudice Sportivo possa utilizzare gli elementi di prova emersi nell’inchiesta penale. Vertenza stipendi? Si parla dei pagamenti post-datati senza però metterli a bilancio e dei rapporti con società-partner, la famosa partnership con alcune società di Serie A. Paratici faceva mercato per altre 4-5 società, una cosa assolutamente vietata”.