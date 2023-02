“Se l’è fatta addosso”: Napoli, l’accusa che lascia tutti senza parole

Dopo Eintracht Francoforte-Napoli giunge il commento in diretta che lascia davvero tutti sorpresi, ma d’altronde è accaduto proprio questo.

In lungo e in largo il Napoli ha dominato in trasferta l’Eintracht Francoforte. Un 2-0 firmato da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League che consente alla squadra guidata da Luciano Spalletti di pensare in meglio per ciò che concerne il ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona, previsto a metà marzo. Il Napoli potrebbe ottenere in casa la qualificazione ai quarti di finale del torneo continentale e sarebbe per gli azzurri un momento storico.

Ciò che ha impressionato è stato il pragmatismo e l’efficacia degli azzurri in un contesto non semplice, perché gli spalti di Francoforte erano davvero pieni e l’ambiente non ha mai di sostenere i propri beniamini. Il Napoli non si è fatto per nulla intimorire.

A parti inverse, secondo il noto giornalista napoletano, sì è accaduto all’Eintracht Francoforte, il quale non ha saputo e non ha avuto alcuno strumento per contrastare il dilagare degli azzurri.

Eintracht Francoforte-Napoli, Chiariello: “Glasner si è ca***o addosso”

Ai microfoni di ‘Calciomercato.it” in onda sul canale Twitch ‘TvPlay’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello e ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, convincente e potente: “L’allenatore Glasner, dopo aver studiato il Napoli, si è ca***0 addosso. Già di per sé è di norma una squadra non offensiva. Somiglia all’Atalanta ma gioca più bassa. Ieri era il redivivo Rappan, austriaco come lui e colui che inventò il catenaccio con la Svizzera. L’ha fatto stile anni ’30, ben cinque difensori non si muovevano mai”.

Su quanto mostrato dal Napoli, invece, Umberto Chiariello afferma: “Il Napoli ha fatto la sua partita. C’è stato un errore all’inizio, ma poi non ha sbagliato nessuna palla. Ci siamo impossessati della partita e li abbiamo sballottati. Il punto fondamentale è che Kolo Muani ha realizzato un tiro in porta nei primi minuti e poi due cross. Già al 13′ l’Eintracht era finito. Si è rivisto in area all’ 83. Per 70 minuti non hanno fatto un tiro il porta. Il Napoli è strepitoso“.