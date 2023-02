😮 Mercato Napoli, colpaccio a parametro zero: nome impensabile

Il Napoli riflette sui prossimi rinforzi da regalare a Spalletti. I riflettori del direttore sportivo Giuntoli sono puntati in Germania.

Il Napoli ha cominciato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. L’idea è quella di regalare a Luciano Spalletti altri elementi giovani, con ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Diversi i nomi finiti nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, al tempo stesso, sta valutando anche la posizione di vari calciatori della rosa azzurra.

Al momento, ad esempio, risulta fortemente in bilico quella di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano impegnati in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto il manager ha cominciato a valutare una serie di possibile alternative. Due giocano in Italia: si tratta di Lazar Samardzic e Tommaso Baldanzi. L’ex Lipsia, dopo un anno di apprendistato, ha cominciato ad imporsi all’Udinese fornendo un buon contributo in fase realizzativa (4 reti e 2 assist in 22 apparizioni).

Il classe 2003 dell’Empoli, invece, ha stupito tutti scalando in fretta le gerarchie del tecnico Paolo Zanetti. I toscani vorrebbero tenerlo un altro anno ma intanto hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Si parte da 10 milioni ma il presidente Fabrizio Corsi punta ad incamerare una cifra di molto superiore, alla luce delle tante squadre che hanno cominciato a muoversi per il calciatore. Un altro possibile rinforzo, poi, risponde al nome di Mahmoud Dahoud.

Napoli, occhi puntati su Dahoud

Il giocatore, in scadenza di contratto, non ha infatti intenzione di proseguire la propria avventura al Borussia Dortmund. Tutti i tentativi fatti dai gialloneri di convincerlo a restare ancora si sono rivelati vani, con il centrocampista che ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della prossima sfida da cogliere. Gli azzurri, stando a quanto riportato da ‘Ruhr Nachrichten’, lo seguono con interesse tuttavia non sarà facile ingaggiarlo.

Dahoud, sceso in campo appena 5 volte in Bundesliga a causa di vari problemi fisici, è finito nel mirino anche del Milan e del Leicester. Giuntoli, come detto, valuterà i pro e i contro dell’operazione a parametro zero. La caccia al rinforzo, in ogni caso, andrà avanti. Il Napoli, nonostante l’ottima stagione vissuta fin qui, non intende cullarsi sugli allori. La costruzione della rosa targata 2023/24 è già scattata.