💣 “30 milioni e si chiude”: colpo di scena Napoli, arriva la notizia

Il Napoli ha punta uno dei grandi talenti emergenti della Serie A, e vuole chiudere presto la trattativa. Anche se servirà una bella cifra.

Non si fa in tempo a finire di festeggiare per il pareggio dell’Inter di ieri sera, che lascia il Napoli a +15 sulla seconda, che subito arriva un’altra notizia. Stavolta non dal campo, ma da fuori, dal mondo del calciomercato, che anche quando i trasferimenti sono chiusi non accenna a fermarsi. ‘La Repubblica’ fa sapere, attraverso il suo sito, di una nuova trattativa che coinvolge anche i partenopei.

Sappiamo che il Napoli ha dimostrato, nella scorsa estate, di voler condurre una campagna acquisti attenta ai giovani e misurata nelle spese, anche senza rinunciare a colpi onerosi (i 35 milioni per Raspadori lo dimostrano). In questi mesi, De Laurentiis e Giuntoli hanno continuato a lavorare sui nuovi prospetti per rinforzare la rosa di Spalletti per la prossima stagione, e c’è un nome particolarmente caldo nella lista.

Il settore di riferimento è il centrocampo, dove la prossima estate potrebbe essere ceduto Zielinski. Il polacco, infatti, va in scadenza nel 2024 e potrebbe non rinnovare, anche a causa del salary cap del Napoli. De Laurentiis non vuole perderlo a zero, e potrebbe quindi monetizzare tra qualche mese, si spera dopo aver conquistato lo scudetto. Per cui Giuntoli sta andando alla ricerca di una nuova mezzala con quelle caratteristiche, e l’ha trovata in Serie A.

Il Napoli su Samardzic, ma non è il solo

Il club partenopeo ha individuato in Lazar Samardzic l’erede ideale di Zielinski. 21 anni tra dieci giorni, il talento tedesco dell’Udinese sta disputando un’annata da 4 gol e 2 assist in 23 partite, rivelandosi tra i giovani più interessanti del campionato. Si tratta di un giocatore perfetto per lo stile Napoli, dato che è ancora giovane e con ampi margini di miglioramento, e si sposerebbe alla perfezione col gioco di Spalletti.

‘Repubblica.it’ specifica però che gli azzurri non gli unici a seguire il giocatore, che piace anche al Milan. Ma l’appeal di giocare eventualmente per i campioni d’Italia, con un progetto ambizioso come quello del Napoli, potrebbe avere la meglio sui rossoneri. Ovviamente solo se verranno soddisfatte le richieste economiche dell’Udinese: 30 milioni e si chiude, assicura il quotidiano. A meno che non si scateni un’asta.