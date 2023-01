Calciomercato Napoli, Spalletti può avere il giustiziere dell’Inter

Il Napoli è concentrato sulle prossime operazioni in entrata. Avviati i contatti con il calciatore che ha fatto piangere l’Inter.

Il Napoli, a breve, accoglierà Pierluigi Gollini. L’affare con la Fiorentina e l’Atalanta è stato ormai concluso ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale. L’ex Tottenham, in particolare, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Per il resto, non sono attesi altri colpi in entrata con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che si concentrerà sulle operazioni da concludere in estate.

La strategia alla base delle scelte del club non cambierà. I riflettori verranno quindi puntati sui migliori prospetti del calcio sia italiano che europeo. Giovani da far crescere nel migliore dei modi e poi, eventualmente, rivedere in futuro ad un prezzo maggiorato. La lista dei possibili obiettivi, ad esempio, comprende il nome di Lazar Samardic ma il suo eventuale sbarco alla corte di Luciano Spalletti dipenderà dall’esito della trattativa riguardante il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski.

Nel radar del manager è finito, da ormai diverso tempo, anche Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 è una delle principali rivelazioni del campionato ed anche ieri sera ha dato sfoggio delle proprie qualità. Sua, infatti, la rete che ha piegato l’Inter e consentito all’Empoli di conquistare una vittoria di grande prestigio. Un centrocampista molto apprezzato da Giuntoli.

Napoli, Baldanzi nel mirino di Giuntoli

Il calciatore, in questi mesi, è riuscito a scalare le gerarchie del tecnico Alessio Dionisi diventando uno dei maggiori punti di forza della squadra toscana. Per lui, in totale, 4 timbri in 10 presenze. Un ottimo bottino che, unito a prestazioni sempre più convincenti, hanno spinto il Napoli ad avviare i contatti con l’Empoli così da gettare le basi della trattativa.

I contatti tra le parti, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sportitalia’ Alfredo Pedullà, sono ottimi ed è probabile che il Napoli, a stretto giro di posta, decida di piazzare l’affondo decisivo al fine di battere la folta concorrenza. Baldanzi, da piccolo, faceva il tifo per il Milan ed ora ammira Paulo Dybala ma nella prossima stagione potrebbe davvero sbarcare a Napoli. L’Empoli, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ancora ma di fronte ad una buona offerta economica lo lascerà di certo andare.