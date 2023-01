😮 Calciomercato Napoli, colpo low cost: il prezzo spiazza

Il Napoli sta per concludere il secondo importante colpo del mercato di gennaio, a una cifra davvero vantaggiosa e inaspettata: ecco quanto.

Nuovo colpo in arrivo in casa Napoli. Dopo che il primo posto è stato ulteriormente rinsaldato allungando di altri 3 punti sull’Inter, e in attesa della gara del Milan di questa sera, i partenopei vogliono tenere alta la concentrazione. E ovviamente anche il livello della rosa, puntellandola in quegli aspetti più critici. Dopo l’arrivo di Bereszynski come vice Di Lorenzo, ecco un altro nome che sta per aggiungersi alla rosa di Spalletti.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale, questo potrebbe anche essere l’ultimo colpo messo a segno da Giuntoli. Il Napoli non ha bisogno infatti di grandi rinforzi, e l’obiettivo del ds è stato soprattutto quello di garantire ricambi di alto profilo all’allenatore toscano. Anche perché, se il vantaggio sulle inseguitrici in Serie A è molto ampio, il Napoli è anche in corsa in Champions League. E ovviamente, i campani vogliono giocarsi le loro carte.

Una delle grandi incognite resta quella del centrocampo, ovviamente, con Diego Demme che è stato più volte sul punto di lasciare il Napoli. Le ultime indiscrezioni sembrano pendere invece per una sua conferma per i prossimi mesi, vista anche la difficoltà a trovare un’alternativa immediata. Ounahi sembra irraggiungibile in tempo brevi, e l’altro obiettivo Ilic pare destinato al Torino.

Nuovo colpo per il Napoli: un arrivo davvero vantaggioso!

Ma l’acquisto che sta concludendo il Napoli in queste ore è in realtà quello del vice Meret. Con la partenza di Sirigu, ecco in arrivo in prestito semestrale Pierluigi Gollini. Il portiere bolognese, 27 anni, arriva dalla Fiorentina, dove si trovava in prestito dall’Atalanta, in seguito a un impiego ridotto. In stagione ha infatti disputato appena 9 partite tra tutte le competizioni.

Oggi sosterrà le visite mediche a Castel Volturno, prima di ufficializzare il suo trasferimento al Napoli. Ma, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’accordo tra il club partenopeo e quello bergamasco è prevista anche la possibilità di riscatto. A fine stagione, il Napoli potrà acquistare il cartellino di Gollini per 8 milioni di euro: un prezzo scontato, considerato che il portiere era ritenuto, fino a pochi anni fa, tra i migliori in Italia.