“Voglio Klopp come allenatore”: Napoli, il centrocampista fa tremare il club

Un obiettivo di mercato del Napoli ha spiegato di sognare lo sbarco in Premier League, alla corte di Klopp. Il colpo si complica.

Il Napoli, entro la fine del mese di gennaio, provvederà ad ufficializzare l’arrivo di Pierluigi Gollini. L’ormai ex Fiorentina, con il benestare dell’Atalanta proprietaria del cartellino sbarcherà alla corte di Luciano Spalletti con la formula del prestito fino al termine della stagione. Per il resto, non sono attese altre operazioni degne di nota. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrà quindi concentrarsi sui colpi da concretizzare in estate.

Diversi i nomi finiti nel suo taccuino. La strategia alla base non cambierà: il club, quindi, continuerà a puntare su giovani elementi con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi d’Italia e d’Europa. Nella lista degli obiettivi, ad esempio, è finito Lazar Samardzic per il quale Luciano Spalletti ha speso parole al miele (“è fortissimo”). L’Udinese non ha chiuso alla sua cessione ma se ne riparlerà soltanto più avanti.

Sotto i riflettori degli azzurri è poi finito Tommaso Baldanzi, tra le principali rivelazioni del campionato. Il classe 2003, in questi mesi, ha scalato le gerarchie del tecnico Alessio Dionisi diventando una colonna portante del centrocampo dell’Empoli. Il Napoli ha avuto modo di osservarlo in più di un’occasione, con Giuntoli che ha già provveduto ad avviare i contatti con i toscani.

Napoli, Baldanzi sogna la Premier League

Baldanzi, autore di 3 reti in 9 apparizioni complessive, è consapevole di aver raggiunto un ottimo livello di rendimento e una volta conclusa la stagione si guarderà intorno. Tra i suoi sogni, in particolare, c’è quello di sbarcare nella Premier League e lavorare insieme ad uno specifico allenatore. “Il futuro? Mi piacerebbe – ha detto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ – un giorno essere allenato da Klopp, per me uno dei più grandi tecnici in assoluto”.

Il Napoli, se vorrà prenderlo ed evitare di partecipare ad una pericolosa asta al rialzo, dovrà quindi intensificare le interlocuzioni e mettere sul piatto una proposta ritenuta soddisfacente dall’Empoli. Tradotto: almeno 20 milioni. Una cifra che potrebbe arrivare dalle cessioni di Piotr Zielinski e Hirving Lozano entrambi impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.