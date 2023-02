Kvaratskhelia, la rivelazione sulla Serie A lascia di stucco i tifosi

Lunga intervista dell’attaccante del Napoli Kvaratskhelia. Tanti i temi toccati, compreso un parere su Napoli e sul nostro campionato.

Nonostante il rigore sbagliato contro l’Eintracht Francoforte, Kvicha Kvaratskhelia si è comunque resto protagonista di un assist superlativo per Giovanni Di Lorenzo nella recente serata di Champions League. Per l’attaccante georgiano si tratta dell’assist numero 15 in stagione. Numeri stratosferici che lo incornano come uno dei calciatori più impattanti del presente azzurro.

Numeri che hanno attirato l’attenzione anche di tutto il calcio europeo. Kvaratskhelia ha parlato della stagione e del suo momento ai microfoni di UEFA.com: “Per me è stato un’emozione incredibile sapere che avrei avuto l’opportunità di giocare in Champions League. Era un sogno che avevo fin da bambino, ma non pensavo fosse possibile per me. Quando ho ricevuto la notizia che avrei giocato per una squadra di Serie A, ho avuto difficoltà a crederci. Era qualcosa che sembrava troppo bello per essere vero.”

L’attaccante georgiano ha poi parlato dell’impatto con la nuova realtà napoletana: “A Napoli la gente vive di calcio. E’ una cosa che mi ha sorpreso molto. Non me lo aspettavo. Non esco molto, ma quando lo faccio mi rendo subito conto di come questa città vive letteralmente di calcio. Qui a Napoli amano il calcio, idolatrano Maradona. Te ne rendi conto ovunque guardi. E’ come un Dio. Si respira calcio.”

Kvaratskhelia sul calcio italiano: “Tecnica e velocità, sono rimasto molto colpito”

Protagonista in Champions League, ma anche in Serie A. Se nella coppa dalle grandi orecchie il georgiano ha messo a referto 2 reti e 4 assist, in Serie A invece siamo a 10 centri e 11 passaggi decisivi. E proprio riguardo al nostro campionato Kvaratskhelia ha parole molto positive: “E’ un campionato molto diverso da quelli in cui ho giocato. Qui ci sono giocatori che hanno tecnica, velocità, ma soprattutto si fa benissimo sia la fase difensiva che la fase offensiva.”

A dispetto di una vulgata che vorrebbe il nostro campionato come lento e troppo tattivo, Kvaratskhelia la pensa diversamente. “La differenza rispetto ad altri campionati dove ho giocato sta secondo me nella velocità del gioco.” ha concluso l’attaccante georgiano.