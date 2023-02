😱 “Non posso smentire”: mercato Napoli, il DS ammette tutto

Il Napoli è alla ricerca di una delle grandi rivelazioni della Serie A per rafforzare il centrocampo. Sentiamo cosa dice il ds interessato.

Il Napoli continua a guardare avanti sul mercato, nonostante i successi in campo della squadra di Spalletti. C’è infatti uno dei giocatori nel mirino di Giuntoli che sta facendo molto bene in Serie A, attirando l’interesse di vari club, non solo italiani ma anche stranieri. Per saperne di più, oggi ‘TvPlay.it’ ha parlato direttamente con l’uomo che l’ha scoperto e adesso è il suo direttore tecnico.

Stiamo parlando ovviamente del mitico Pantaleo Corvino, deus ex machina del Lecce e celebre scopritore di talenti low cost poi rivelatisi grandi giocatori. Una delle sue più recenti scoperte è appunto il centrocampista Morten Hjulmand, tra le grandi rivelazioni di questa stagione in Serie A. Il giocatore ha infatti già stregato De Laurentiis, che sogna di prenderlo come vice di Lobotka, se non proprio come erede dello slovacco.

Una destinazione, quella partenopea, che sarebbe molto allettante per qualunque giocatore, compreso danese, che ha già servito 5 assist in 22 partite quest’anno. Lo conferma lo stesso Corvino ai microfoni di ‘TvPlay.it’, facendo i complimenti ai campani: “Il Napoli è una macchina perfetta. Mi è piaciuto molto il lavoro fatto da Giuntoli, Spalletti e la società”.

Napoli, la rivelazione sul futuro di Hjulmand

Il centrocampista classe 1999 piace ai partenopei ma non solo, e il Lecce si sta già preparando a una cessione record in estate. Su questo punto, Pantaleo Corvino non ha nascosto che Hjulmand abbia attirato le attenzioni di molte squadre importanti, pur senza fare nomi. “Non posso smentire che ci sia tanto interesse su di lui, e quei club che si sono avvicinati abbiamo dovuto fermarli”.

Proprio ieri era infatti circolata voce che il Lecce avesse rifiutato a gennaio 13 milioni per il danese, richiesto dal Southampton. Il motivo è ovvio: i pugliesi volevano trattenerlo fino a fine stagione per conquistare la salvezza, “non vogliamo distrazioni da parte di nessuno”. Ma con la squadra di Baroni tredicesima a +10 sulla zona retrocessione, questo obiettivo sembra molto vicino. In estate il discorso per Hjulmand potrà riaprirsi, e il Napoli è pronto.