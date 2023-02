Juventus, bella vittoria a Nantes: ma Allegri pensa al Napoli

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della sua Juventus sul campo del Nantes: riferimento al Napoli e alla sua stagione

La Juventus ha vinto sul campo del Nantes 0-3, decisiva la tripletta di Angel Di Maria. E’ la prima tripletta del Fideo in una competizione europea in carriera. Il primo dei tre gol è di un livello pazzesco, un sinistro a giro di prima che non ha lasciato scampo a Lafont. Sono sorte delle polemiche per la decisione di assegnare il penalty ai bianconeri, che ha portato al secondo gol dell’argentino, insieme all’espulsione per Pallois. La qualificazione agli ottavi di finale dà un po’ di respiro a Massimiliano Allegri dopo i tanti risultati negativi in Europa di questa stagione.

Il sorteggio è previsto per domani alle 12:00, con la Juventus che con sguardo interessato osserverà la prossima avversaria. Ci sono tanti top club come per esempio l’Arsenal, ma anche il Siviglia che di Europa League ne ha vinte sei nel corso della sua storia e una tra Manchester United e Barcellona. Dopo la vittoria col Nantes, sono arrivate le parole di Allegri.

Nantes-Juventus, le parole di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver vinto col Nantes: “Abbiamo il dovere di arrivare in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia. Qui ci sono squadre di valore. Siamo molto lontani in campionato, vediamo dove possiamo arrivare. Abbiamo fatto 47 punti, anche se capisco che all’estero vedono una squadra a 32 punti. Il Napoli sta facendo un campionato a sé, ma a parte loro, la squadra si sta comportando bene da un bel po’”. I bianconeri hanno conquistato tre vittorie nelle ultime tre partite e sono attualmente settimi in classifica.

Lo scudetto era fuori dalla portata già dopo lo scontro diretto perso col Napoli, col distacco che era aumentato addirittura a dieci punti. E’ chiaro che Allegri pensi a quel -15 in ottica qualificazione in Champions, che però potrebbe raggiungere vincendo l’Europa League. Restano, comunque, altri quarantacinque punti a disposizione per recuperare terreno sulle squadre che la precedono.