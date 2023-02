😨 Napoli capolista, ma l’accusa spiazza tutti: parole durissime

Il Napoli si gode la festa dopo la vittoria in Champions League, ma attenzione all’accusa improvvisa. Le parole sono davvero durissime.

La vittoria di Francoforte è stato uno dei punti più alti della stagione. Il Napoli si dimostra dominante anche al di fuori dei confini italiani, dando prova della propria forza persino sui palcoscenici illustri della Champions League. Il successo contro l’Eintracht ha impressionato in lungo e largo opinionisti e addetti ai lavori, vincendo le resistenze persino degli ultimi scettici. Adesso, sono tutti sul carro di Luciano Spalletti, nonostante le premesse in estate apparivano ben diverse.

Ad onor del vero, in pochi si sarebbero attesti una stagione ed un campionato di questo livello da parte degli uomini in azzurro. L’entusiasmo era ai minimi termini dopo le cessioni di Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens, prima di impennarsi poi con gli arrivi a sorpresa di Simeone, Raspadori e Ndombele. Proprio da quest’ultimo, forse, ci si attendeva qualcosina in più. E invece il suo impatto con la maglia del Napoli non è stato ancora all’altezza dei 30 milioni di euro fissati come eventuale (ed opzionale) riscatto del suo cartellino dal Tottenham.

Napoli, Ndombele è l’unico a non convincere con Spalletti: l’accusa improvvisa è durissima, ci sono le parole

Insomma, in un Napoli dove tutti sembrano funzionare alla perfezione, soltanto Ndombele appare in evidente difficoltà. Eccezion fatta per chi è ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti, il francese è l’unico elemento che non riesce ad ingranare, nonostante venga utilizzato relativamente spesso dal trainer di Certaldo.

A riguardo, arriva l’accusa a sorpresa dell’ex capitano azzurro, Francesco Montervino. Ai microfoni di ‘Radio Marte’, è stato chiarissimo: “Con l’Eintracht non mi è piaciuto, è entrato senza genio, per dirla alla napoletana – scherza amaramente l’opinionista – Se ha voglia, il suo talento parla per lui. A Francoforte però l’ho visto poco presente, deve avere la motivazione giusta”. Bocciatura netta, dunque, per questo Ndombele. Per lui il riscatto è sempre più lontano, mentre Giuntoli già si guarda attorno per un centrocampista da implementare in vista della prossima stagione.