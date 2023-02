😠 “Volevamo lo scudetto”: Napoli, hai rotto le uova nel paniere alla rivale

Il Napoli continua vincere e convincere. Ecco che arriva la dichiarazione di una diretta concorrente che sa tanto di resa.

Con la vittoria contro l’Eintracht Francoforte il Napoli fa un mezzo passettino verso i quarti di finale di Champions League. Certo, c’è ancora il ritorno da giocare e in 90′ può succedere di tutti, ma gli uomini di Spalletti sono fiduciosi di poter centrare una qualificazione che sarebbe, visti i precedenti del Napoli in questa competizione, decisamente storica.

C’è poi il capitolo Serie A, laddove anche qui il Napoli sta continuando a macinare gioco, vittorie e punti. Gli azzurri sono primi con un distacco di 15 punti sull’Inter seconda in classifica. Dietro un gran gruppone che lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Tra questa anche il Milan che, stando alle parole di uno dei suoi calciatori, Junior Messias, ormai sembrerebbe totalmente concentrata sulla corsa al quarto posto, abbandonando ogni residuo sogno di rimonta Scudetto. Non senza una nota di rammarico.

“Ad inizio stagione volevano vincere il campionato.” ha dichiarato il calciatore rossonero ai microfoni di Tuttomercatoweb. “Siamo i campioni in carica ed è giusto partire con l’idea di vincere di nuovo lo Scudetto. Il Napoli però sta facendo delle cose straordinarie. Quindi adesso il nostro obiettivo diventa la qualificazione in Champions League. E’ l’obiettivo minimo che possiamo e dobbiamo centrare.”

Milan, Messias: “Napoli straordinario, noi puntiamo alla qualificazione Champions”

Che sia tattica, pessimismo o semplicemente realismo, l’obiettivo del Milan, secondo Messias, non può che essere, vista la situazione in campionato, quello di arrivare tra le prime quattro. D’altronde al momento ci sono ben quattro squadre in soli tre punti e solo due di esse riusciranno ad arrivare il prossimo anno in Champions League.

Per farlo, secondo Messias, è però indispensabile continuare sulla buona strada intrapresa dopo un periodo negativo: “Stavamo affrontando un momento decisamente negativo. Sappiamo tutti cosa abbiamo passato, ma ci siamo ripresi. Veniamo da tre vittorie importanti dove siamo riusciti a non prendere gol. Dobbiamo però lavorare tanto per il proseguo del campionato. Dobbiamo stare attenti perché il momento negativo è lì fuori la porta che può tornare da un momento all’altro.”