Malinovskyi lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Il giocatore ex Atalanta, Ruslan Malinovskyi è intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’ ed ha menzionato anche Napoli: ecco il motivo.

Il calcio francese di Ligue 1 domenica vedrà un classique rubare la scena, ovvero lo scontro fra Marsiglia e PSG. Una sfida che si accenderà non soltanto sugli spalti, bensì anche fra le due formazioni nella misura in cui si stanno confrontando per la vetta della classifica. I parigini di Messi sono primi con 57 punti, mentre i marsigliesi sono a quota 52. Una vittoria di questi ultimi renderebbe piuttosto equilibrata la gara al primo posto.

Fra i protagonisti del match in campo ci sarà Ruslan Malinovskyi. Si tratta dell’ex centrocampista dell’Atalanta, che oggi veste i colori del Marsiglia. Il giocatore ucraino ha indossato la maglia della Dea dal 2019 al 2023 e si è trasferito in Francia da poche settimane, durante la sessione invernale di calciomercato. D’altronde in stagione non stava ottenendo molto spazio.

La formula dell’affare è stata il prestito con diritto di riscatto oppure obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro più bonus, in caso di raggiungimento della salvezza da parte del club francese.

Marsiglia, Malinovskyi: “Qui è come a Napoli”

A convincere Malinovskyi ad accettare la destinazione sembra non essere stata solamente la consapevolezza di spostarsi in una squadra che gli avrebbe garantito maggiore spazio, ma anche la convinzione di trovare un ambiente nel quale si sarebbe adattato facilmente. Intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’, in occasione di uno speciale dedicato alla sfida in calendario domenica, il giocatore ha dichiarato: “Sono stato in Italia tre anni e mezzo. Quando posso, ci torno. Ora però devo iniziare a parlare francese. Appena sono arrivato qui, mi hanno detto che Napoli e Marsiglia sono molto simili”.

Uno dei punti di contatto fra le due squadre e città sarebbe la passione che si respira dagli spalti. L’ex Atalanta conferma: “Il Velodrome dà una grande spinta e spaventa gli avversari, perché un intero stadio è con te. Se facciamo bene le cose, sbagliando il meno possibile, possiamo anche vincere la sfida contro il PSG. Tutto dipenderà da noi”.