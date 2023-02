😍 Napoli, Giuntoli scatenato: pronto il poker di colpi da sogno

Il Napoli di Luciano Spalletti domina in Italia e in Europa. Intanto la società valuta alcune opportunità in chiave calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più grande rivelazione del campionato italiano. Gli azzurri hanno perso diversi big della squadra della scorsa stagione, ma il club non ne ha affatto risentito. Gli azzurri dominano in lungo in largo in Serie A ed ora la formazione partenopea è ad un passo dalla qualificazione ai Quarti di Champions League. Osimhen e compagni hanno ottenuto una vittoria importante a Francoforte e l’accesso per i Quarti di finale è ormai ad un passo.

La squadra azzurra è vicina al terzo storico titolo e tra società e tifosi c’è un clima di grande entusiasmo. Grande merito di questo successo va a Spalletti, ma non solo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha scoperto giovani talenti che sono subito esplosi, basti pensare al difensore coreano Kim e al talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

Il giovane ventunenne è letteralmente esploso ed in poco tempo è diventato uno dei principali talenti del calcio mondiale. I suoi colpi sono impressionanti e Kvicha ha regalato gol ed assist a tutti i suoi compagni. Il Napoli è vicino sempre più allo scudetto, ma intanto Giuntoli non si ferma e pianifica già il mercato del futuro.

Napoli, Giuntoli scatenato sul mercato

Il club azzurro è consapevole che, visto i recenti risultati, diversi top club europei andranno all’assalto dei suoi big. Osimhen e non solo sono oggetto del desiderio di tutta Europa e la società è già al lavoro per il futuro. De Laurentiis ha specificato che nessuno è sul mercato, ma in caso di folli offerte chiunque potrebbe partire. La società non si farà trovare impreparata ed ha già diversi calciatori sul taccuino.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il gioiellino dell’Atalanta Hojlund è il principale obiettivo degli azzurri in caso di cessione di Osimhen. Il giovane talento nordico non è l’unico colpo nel mirino e la rosea ha sottolineato l’interesse per altri giocatori. Giuntoli segue da tempo Adama Traore, esterno del Wolverhampton in scadenza con gli inglesi mentre a centrocampo piacciono Samardzic e il giovane dell’Empoli Tommaso Baldanzi, entrambi calciatori che potrebbero seguire le orme di Piotr Zielinski.