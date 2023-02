😱 Empoli-Napoli, assist di mercato e Giuntoli ne approfitta: tifosi spiazzati

Il Napoli pronto alla trasferta di Empoli, ma attenzione al blitz improvviso di Giuntoli. Assist di mercato a sorpresa in quel del Castellani, tifosi spiazzati

Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani sarà in campo al Castellani per la sfida all’Empoli. Stamane ultima seduta di allenamento per gli azzurri, prima della conferenza stampa del tecnico di Certaldo e della partenza nel pomeriggio verso la Toscana. Una regione che ha dato tanto alla storia del Napoli, nella speranza dei tifosi azzurri che domani possa continuare ad alimentarsi questo rapporto privilegiato tra le due società.

Dopotutto le connessioni tra Napoli ed Empoli si sprecano. I rapporti tra i due presidenti sono a dir poco ottimi e i dialoghi sul mercato sono stati continui negli anni. Basterà vedere la rosa di Luciano Spalletti, dove tre delle colonne di questa squadra formidabile provengono proprio dal Castellani: Mario Rui, Zielinski e soprattutto capitan Di Lorenzo. Insomma, quello tra i due club è un rapporto che giova anche al DS Cristiano Giuntoli, che posa sempre con grande interesse il proprio sguardo tra le fila degli empolesi.

Blitz di mercato durante Empoli-Napoli? Giuntoli pronto a gelare la concorrenza

Lo stesso grande interesse con cui il direttore sportivo del Napoli sta studiando il profilo di Tommaso Baldanzi. Il centrocampista dell’Empoli è uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato, nonché pallino di mercato di Cristiano Giuntoli. Dopotutto gli azzurri cercano già un calciatore con quelle caratteristiche per la prossima stagione e il classe 2003 toscano è in cima alla lista dei desideri.

Ragion per cui, attenzione domani al Castellani. Secondo quanto svelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la gara di domani tra Empoli e Napoli può trasformarsi in un grosso assist di mercato per Giuntoli. Il DS azzurro potrebbe provare un primo importante blitz per sedurre e abbattere le resistenze del presidente Corsi. La concorrenza su Baldanzi, infatti, si preannuncia folta e agguerrita: pertanto meglio avviarsi e cercare di gelare e superare quanto prima le altre pretendenti.