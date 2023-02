💣 Colpaccio a parametro zero: Napoli, Giuntoli è scatenato

Il Napoli ha cominciato a sondare il mercato, alla ricerca del prossimo rinforzo. Nel mirino di Giuntoli è finito un parametro zero.

Il Napoli, a gennaio, ha consolidato la rosa a disposizione di Luciano Spalletti prendendo (in prestito) giocatori d’esperienza quali Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński. In estate, invece, l’obiettivo del club è quello di potenziare in maniera concreta il gruppo azzurro attingendo anche dai milioni finora conquistati in Champions League. Diversi i nomi già finiti nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

I nomi seguiti relativi al centrocampo sono quelli di Lazar Samardzic e Tommaso Baldanzi. L’ex Lipsia è cresciuto in maniera esponenziale rispetto allo scorso anno, fornendo un buon contributo in fase offensiva: 4 reti e 2 assist in 22 apparizioni complessive. L’Udinese non ha chiuso alla sua cessione tuttavia per strapparlo ai bianconeri servirà un assegno da almeno 25 milioni. Cifra, questa, che il manager proverà ad abbassare inserendo nell’operazione qualche contropartita tecnica.

Il classe 2003 dell’Empoli, invece, ha scalato le gerarchie dell’allenatore Paolo Zanetti diventando una delle principali rivelazioni della Serie A. Il presidente Fabrizio Corsi vorrebbe tenerlo ancora ma intanto ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Si parte da 20 milioni ma il costo è destinare a salire alla luce delle tante squadre interessate. Per quanto riguarda l’attacco, nel mirino c’è Adama Traoré.

Napoli, Traoré resta nel mirino di Giuntoli

Lo spagnolo è in scadenza e fin qui ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevute dalla dirigenza del Wolverhampton. Gli inglesi, da qui a maggio, torneranno alla carica al fine di convincerlo a restare ma le possibilità che vada in scena un nuovo matrimonio sono in netto ribasso. Il Napoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, lo segue e si farà avanti in caso di addio di Hirving Lozano.

Il messicano, come noto, è legato al club fino al 2024 e i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra sul prolungamento. Giuntoli, infatti, ha messo sul piatto una proposta a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite dal calciatore (4.5 milioni). Le interlocuzioni proseguiranno. Il Napoli, intanto, ha pronto il piano B. Traoré, autore di due reti e un assist in 26 apparizioni con la maglia del Wolverhampton quest’anno, è un obiettivo concreto. Ma tutto dipenderà dalla scelta di Lozano.