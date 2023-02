Colpo di scena Napoli, addio in estate al top: c’è l’annuncio in diretta

Colpo di scena in vista per il mercato del Napoli? Arriva l’annuncio in diretta che preoccupa i tifosi azzurri: addio in estate al top.

Riprende gli allenamenti, il Napoli di Luciano Spalletti. Oggi gli azzurri hanno ripreso a marciare in vista dei prossimi impegni di campionato, quando al Maradona arriverà la Cremonese di mister Davide Ballardini. I grigiorossi non vivono un momento entusiasmante in campionato, ma in coppa hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. E proprio il Napoli lo ha imparato a proprie spese. Ragion per cui, attenzione al prossimo match.

Attenzione anche a quello che inizia a gravitare intorno alla formazione di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno una rosa piena zeppa di campioni e di talenti che fanno gola a tutti i top club d’Europa. Osimhen è soltanto una delle gemme del Napoli, ma sono diversi i nomi che potrebbero dire addio nel corso del prossimo calciomercato. Sia chiaro: non per volontà del club azzurro, ma perché probabilmente arriveranno offerte difficili da rifiutare. Persino per quei calciatori che sono prossimi alla scadenza con i partenopei e sono lontanissimi da un rinnovo contrattuale.

Napoli, addio in estate a Lozano? L’annuncio in diretta rischia di rivelare tutto: ecco le parole

A questa categoria appartiene Hirving Lozano. Il messicano potrebbe presto dire addio al Napoli, come pronosticato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ da Alessandro Monfrecola. Il noto intermediario di mercato e osservatore dal Messico ha infatti assicurato: “Questi saranno gli ultimi mesi del Chucky in azzurro. E’ un calciatore che guadagno oltre 4 milioni di euro a stagione, sappiamo tutti che il Napoli sta cercando di rivedere il proprio tetto salariale al ribasso”.

E ancora, Monfrecola aggiunge: “Può essere qualcosa di utile per tutte le parti, però. La cessione di Lozano potrebbe portare almeno 25-30 milioni di euro nelle casse del Napoli e consentirebbe al ragazzo di coronare uno dei suoi pallini storici. Quale? Giocare in Premier League”. Un annuncio che rivela più di qualche indizio, ma che resta tutto da verificare nel corso dei prossimi mesi. Lozano ed il Napoli sono davvero giunti al bivio?