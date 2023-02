🔴 “Turno di stop”: Napoli, la notizia spiazza i tifosi

L’ex attaccante del Napoli ha parlato dell’imminente partita con l’Empoli puntualizzando un aspetto molto delicato in vista del prossimo match

Domani alle 18, il Napoli andrà a caccia di un nuovo successo sulle ali dell’entusiasmo. La formazione di Luciano Spalletti viaggia spedita, galvanizzata da una stagione esaltante. Gli azzurri proveranno ad imporsi sull’insidioso terreno di gioco dell’Empoli ma potrebbero dover fare i conti con un’assenza pesante.

A parlarne è stato un ex attaccante azzurro, Emanuele Calaiò, intervenuto a ‘Radio Marte’ durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’. L’ex calciatore palermitano ha puntualizzato un episodio che non farà certamente felici i tifosi del Napoli. I dubbi sollevati dal siciliano saranno fugati dalle formazioni ufficiali di domani pomeriggio.

Napoli, Calaiò gela i tifosi del Napoli: “Osimhen potrebbe riposare, i fastidi avvertiti potrebbero essere dovuti all’acido lattico”

Emanuele Calaiò, vecchia conoscenza dei tifosi del Napoli, in queste ore ha parlato a ‘Radio Marte’ e si è soffermato a lungo sugli azzurri: “Gli azzurri hanno una mentalità consolidata. Possono alternare alcuni giocatori senza perdere forza e peso. Sono convinto che Spalletti possa fare 3-4 cambi al massimo”, ha spiegato l’arciere.

Tra quelli che potrebbero riposare secondo lui c’è Victor Osimhen: “Potrebbe starci per lui un turno di riposo. Forse ha avvertito acido lattico contro l’Eintracht Francoforte. Potrebbe essere questa la ragione del fastidio accusato. Deciderà Spalletti comunque cosa fare con lui”. Il nigeriano sta trascinando i partenopei ed è anche in corsa per la scarpa d’oro.

Calaiò ha anche parlato delle difficoltà rappresentate dall’Empoli: “Sono organizzati e ben allenati. Hanno un ottimo gioco e un’identità precisa. Inoltre giocano a viso aperto e hanno diversi calciatori interessanti. Parisi e Vicario sono delle certezze mentre Baldanzi è un prospetto molto promettente. Lavorano bene, non a caso il Napoli ha acquistato diversi calciatori dal club toscano”.

Infine sulla Champions League: “Il Napoli ha fame e vuole battere tutti i record. La Champions è un sogno e non un obiettivo come il campionato ma attenzione perché gli azzurri, in Europa, devono avere rispetto di tutti ma paura di nessuno”.