😱 Napoli-Osimhen, prima l’addio e poi l’erede: blitz di Giuntoli

Tutto da definire il futuro di Osimhen, finito nel mirino del Manchester United. Il Napoli, intanto, ha individuato il sostituto.

Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni dell’Eintracht Francoforte in Champions, ha cominciato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato. Il passaggio ai quarti, salvo clamorosi ribaltoni, appare alla portata e consentirà al club di incamerare ulteriori risorse economiche. Fondi che verranno investiti per potenziare l’attacco nel caso in cui Victor Osimhen dovesse dire addio e trasferirsi altrove.

Il nigeriano, come noto, è seguito dalla Premier League e, in particolare modo, dal Manchester United. I Red Devils, a gennaio, hanno preso Wout Weghorst per in prestito mentre in estate proveranno ad ingaggiare un centravanti di livello mondiale. Il nome preferito su tutti, alla luce anche delle difficoltà nell’arrivare a Harry Kane, è proprio il nigeriano autore di una stagione praticamente perfetta fin qui.

Per lui 20 reti e 4 assist in 24 presenze complessive. Numeri da top player conclamato, che gli hanno consentito di trascinare la propria squadra verso risultati impensabili sino a qualche mese fa. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenerlo ma, come da lui stesso dichiarato di recente, alla fine tutto dipenderà dall’entità delle offerte che giungeranno. Il prezzo, intanto, è stato esposto in vetrina (almeno 120 milioni) mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è attivato al fine di individuare un possibile sostituto. I riflettori sono stati puntati su Rasmus Højlund.

Napoli, se parte Osimhen ecco Højlund

Il norvegese, sbarcato all’Atalanta all’estate 2022 per una cifra vicina ai 17 milioni, si è ambientato subito nella nuova realtà conquistando i gradi di titolari e obbligando mostri sacri come Duvan Zapata e Luis Muriel alla panchina. In 19 partite disputate in Serie A ha segnato 6 reti e firmato pure 2 assist. Il manager azzurro, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, lo segue con interesse in attesa di conoscere il futuro di Osimhen.

La palla, adesso, passa a De Laurentiis che poi dovrà decidere se tenerlo oppure cederlo, incassare un assegno da tre cifre e prendere Højlund. Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo. Adesso il club è concentrato sulle prossime partire. Prendere la punta della Dea non si preannuncia facile, alla luce della concorrenza formata dalla Juventus e da altre inglesi, ma intanto Giuntoli ha segnato il suo nome nella lista. Il Napoli è pronto ad agire, nel caso in cui la situazione lo richiedesse.