🚨Napoli, addio Osimhen: De Laurentiis ha preparato una nuova sorpresa

Il Napoli è primo in classica con un vantaggio mostruoso sulla seconda. Osimhen trascinatore vero, ma cosa farà la prossime estate? La mossa di De Laurentiis…

Victor Osimhen è l’uomo del momento, e su questo ci sono davvero pochi dubbi. L’attaccante nigeriano è diventato in poco tempo un elemento centrale per la squadra azzurra, al punto da essere un vero e proprio trascinatore. Anche ieri in gol contro la Cremonese, il numero 9 azzurro sta dimostrando anche la personalità di un vero leader. Sempre lui a prendere la squadra per mano, portare i compagni sempre più in alto e schiaffeggiare gli avversari a suon di gol. Un giocatore che si è fatto attendere, visto che l’impatto con la Serie A non è stato poi cosi fortunato.

Eppure, ad oggi Osimhen è davvero un leader naturale di una squadra che oggi è prima in classifica e guarda allo Scudetto con una fiducia che non si respirava da anni all’ombra del Vesuvio. I tifosi si godono il numero 9, anche se un interrogativo resta vivo nella mente di tutti: cosa succederà alla fine di questa stagione? Certo, molto dipenderà dall’epilogo e da dove il Napoli chiuderà questo campionato cosi particolare, senza dimenticare che c’è anche una Champions League tutta da giocare.

Napoli, Osimhen andrà via? Mossa di De Laurentiis e tre nomi

Certo, tutti si augurano di poter vedere ancora Osimhen con la maglia del Napoli per il prossimo futuro. E se cosi non fosse? De Laurentiis si è già mosso in questo senso, come riportato anche in queste ore da Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’ ed esperto di calciomercato. Il presidente del Napoli, di fatto, ha avviato i contratti con l’entourage del nigeriano alla ricerca di un accordo per prolungare l’accordo.

Eppure, ci sarà ancora molto da lavorare in tal senso. Ecco perchè, secondo quanto riportato ancora da Venerato, il Napoli avrebbe messo già nel mirino ben tre nomi nel caso in cui Osimhen dovesse andare via al termine della stagione. C’è Haller del Borussia Dortmund che stuzzica Giuntoli, poi ancora David del Lille ed En-Nesyri del Siviglia. Tre nomi che potrebbero fare al caso degli azzurri, anche se la speranza di tutti è quella di vedere almeno ancora una stagione Osimhen con la maglia azzurra.