😮 Napoli, De Laurentiis gongola: gli è stato detto poco fa

Aurelio De Laurentiis incassa parole importanti: il presidente del Napoli sta vivendo un momento magico alla guida del club

Il Napoli si prepara ad affrontare la gara in casa dell’Empoli. Domani pomeriggio, gli uomini di Spalletti faranno visita ai toscani, a secco di vittorie da quattro turni. Dopo l’exploit di San Siro contro l’Inter, la squadra di Paolo Zanetti ha firmato tre pareggi (gli ultimi due consecutivi) e una sconfitta (in casa della Roma).

Resta comunque un avversario temibile e Spalletti potrebbe decidere di affrontarlo con una mossa a sorpresa, come anticipato da un ex attaccante partenopeo. In questa stagione, tuttavia, il Napoli non ha risentito fino a questo momento delle assenze e c’è chi esalta il lavoro compiuto dalla società.

Napoli, l’ex direttore di ‘TuttoSport’: “Questo Napoli è capace di emozionare. Il lavoro di De Laurentiis è sotto gli occhi di tutti, non lo ammettono soltanto gli scemi”

L’ex direttore della testata torinese ‘TuttoSport’ Paolo De Paola ha parlato del Napoli ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’. Il giornalista nel corso della trasmissione ‘Un calcio alla radio’ ha utilizzato parole molto lusinghiere nei confronti della società di Aurelio De Laurentiis: “A questo punto del campionato di Serie A non si è mai registrato un distacco così importante. In Europa si stanno rendendo conto di questo dominio del Napoli. Si tratta di una piacevole anomalia”, ha detto De Paola.

E ha poi fatto un parallelismo con un passato importante del calcio italiano: “Il valore assoluto va riconosciuto. La bellezza assoluta di questo Napoli consiste nel fatto che è capace di trasmettere emozioni come non le vedevamo dai tempi di Sacchi”.

Il giornalista ha poi espresso parole di apprezzamento pure nei confronti del presidente azzurro: “Bisogna dare merito a chi ha criticato De Laurentiis e ora sta prendendo atto di quanto fatto. Chapeau. Bisogna farlo, è sotto gli occhi di tutti quanto è stato fatto. Altrimenti è da stupidi”. Poi sulle italiane impegnate in Europa: “Possono arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni. Esiste questo ‘rischio’”, ha concluso.