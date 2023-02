😮 Addio Meret e ribaltone: il sostituto è tra i migliori d’Europa

Il Napoli in questa stagione in corso ha conquistato vittorie su vittorie grazie a gol e clean sheet, ma ora Meret è prossimo alla scadenza. Le ultime.

Il Napoli ha viaggiato, in questa stagione ancora in corso, sull’onda dei gol dei propri attaccanti (e non solo) e dei clean sheet registrati dal proprio portiere, Alex Meret. Il suo contratto, tuttavia, è prossimo alla scadenza e il club sta ragionando sul da farsi.

Il Napoli pensa soprattutto al presente, essendo primo in classifica di Serie A e ancora in piena corsa in Champions League. Gli obiettivi restano chiari: conquistare lo Scudetto e andare più avanti possibile in Europa.

Tutto ciò sta avvenendo a suon di gol, specialmente siglati da Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia ma non solo. Perché Giovanni Simeone, Elmas, Giovanni Di Lorenzo e compagni stanno incidendo e non poco. Anche segnando gol pesanti. Fondamentali poi sono state fin qui le tante porte inviolate portate a casa da Alex Meret. Un giocatore che, ad inizio stagione, è stato tanto criticato da una fetta di tifosi. Queste sono le ultime notizie sul suo futuro.

Calciomercato Napoli, Meret non certo di prolungare a lungo termine? Le ultime sull’eventuale sostituto

Il Napoli sta ragionando sul futuro. E a questo proposito le ultime sull’estremo difensore azzurro, che sta non poco contribuendo alle vittorie della squadra con le sue parate, sono arrivate con l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Luciano Spalletti ha dato estrema fiducia ad Alex Meret, fin dall’inizio della stagione.

Eppure il Napoli non ha mai fatto mistero della volontà di ricercare anche un altro portiere. Nella scorsa estate il club è stato molto vicino a Keylor Navas ma poi l’affare non si è concretizzato. In ogni caso il contratto di Meret scadrà l’anno prossimo, anche se c’è l’opzione per il successivo.

Non sembrerebbe esserci, ora come ora, la volontà di prolungare per molto tempo ancora. Anzi, la società partenopea sta puntando sempre di più sul passaggio di Guglielmo Vicario in azzurro con la prossima estate. Il portiere dell’Empoli sta attirando ogni giornata che passa sempre di più l’attenzione di Cristiano Giuntoli. Così come di mezza Serie A così come a mezza Europa, visto che piace anche all’estero.