😮 Napoli, altro che rosso in bilancio: la notizia fa gongolare De Laurentiis

Il Napoli può gioire e la notizia che farà piacere a De Laurentiis riguarda direttamente il bilancio: i dati sono più che incoraggianti.

Il Napoli si sta concentrando sugli impegni da dover ancora affrontare. Primo tra tutti quello di questo pomeriggio contro l’Empoli. Nel frattempo poi è arrivata anche un’ottima notizia per Aurelio De Laurentiis.

Il calcio italiano, specialmente con le problematiche legate alla pandemia, ha molto sofferto a livello economico. Pian piano, di anno in anno, i debiti si stanno riducendo. Ma i dati che riguardano il Napoli sono più che incoraggianti sotto questo punto di vista.

Il bilancio del club si è infatti chiuso, al 30 giugno del 2022, con un rosso di 51,9 milioni di euro. Registrando un miglioramento rispetto all’esercizio 2020/21. Quest’ultimo alla chiusura aveva una perdita di 58,9 milioni di euro. L’ultimo fatturato del club azzurro è stato pari a 175,9 milioni di euro (mentre l’esercizio della scorsa stagione aveva chiuso con 228 milioni di euro il 30 giugno 2021). Inoltre, sono anche i costi sono diminuiti scendendo a quota 241,1 milioni (306,6 milioni nel 2020/21). Come riferito da ‘Calcio e Finanza’ nella giornata di ieri.

Napoli, ottime notizie per De Laurentiis: i dati del bilancio e le stime per il prossimo

Nell’edizione odierna, il ‘Corriere dello Sport’ riprende l’argomento e tesse le lodi del club di Aurelio De Laurentiis. La società, come raccontato dal quotidiano: “Ha potuto usufruire di un finanziamento bancario presso Unicredit. Il fatturato si è

ridotto di 52 milioni di euro. Ma sono i costi dei tesserati il vero capolavoro del Napoli dal momento che sostiene 125 milioni di euro di costo per stipendi e 70 milioni di euro per ammortamenti. Contro i 222 di euro (160 più 62) del Milan, addirittura 320 complessivi dell’Inter e l’incredibile 480 della Juventus“.

Non solo: il quotidiano prevede che con il prossimo bilancio, non solo non ci saranno più rossi e tutto verra appianato, ma se poi il Napoli dovesse vendere anche uno solo tra Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia farebbe finire il bilancio in positivo. Il valore della rosa si è complessivamente alzato e la possibilità di registrare plusvalenze è dietro l’angolo.