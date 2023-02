🔴 Napoli, l’annuncio gela i tifosi: Spalletti mastica amaro

Il Napoli si prepara a un’altra importante trasferta, stavolta in campionato contro l’Empoli. Ma arriva un avvertimento per i partenopei.

È pronto a tornare in campo, il Napoli, dopo la clamorosa vittoria in Champions League a Francoforte. Un’altra trasferta attende i ragazzi di Spalletti questa sera alle 18.00, anche se più vicina: i partenopei saranno di scena al Castellani contro l’Empoli. Una sfida da non prendere sottogamba, dato che i toscani sono una delle squadre più interessanti della Serie A.

Dodicesimi in classifica e con molti giocatori promettenti (Vicario, Parisi e Baldanzi su tutti) sono decisamente una squadra che può sorprendere. Lo sa bene l’Inter seconda in classifica, che nemmeno 20 giorni dopo aver inflitto la prima sconfitta in Italia al Napoli è caduto a San Siro coi toscani. E a ben vedere anche Spalletti, che l’Empoli lo ha allenato tra il 1993 e il 1998, sa bene che non bisogna distrarsi.

Nel match d’andata, disputato l’8 novembre scorso, la capolista dovette attendere un rigore al 68’ per passare in vantaggio, e il definitivo 2-0 arrivò solo nel finale. Un episodio decisivo di quella partita fu poi l’espulsione di Sebastiano Luperto, ex della partita, che oggi torna a parlare in vista del nuovo incontro in Serie A. E ovviamente, manda un avvertimento alla squadra partenopea.

Luperto avvisa il Napoli: con l’Empoli non sarà affatto facile

“Siamo una squadra abituata a giocare in una certa maniera, e così faremo anche contro il Napoli. Non partiremo dicendo che qualsiasi risultato va bene”. Così ha parlato Luperto a ‘La Nazione’, anticipando Empoli-Napoli di questa sera. Il difensore centrale classe 1996 è cresciuto nel settore giovanile azzurro, e al momento si trova in Toscana in prestito fino a fine stagione.

Una buona annata, la sua, con 22 presenze e 1 gol, che confermano i numeri dell’anno scorso, sempre con l’Empoli. Ma Luperto ci ha tenuto, nell’intervista, anche a fare i complimenti ai suoi ex compagni. “Sono contento del percorso che stanno facendo e delle soddisfazioni che si stanno togliendo” ha detto. Come fermare il super attacco del Napoli? “Non è che ci sono molte soluzioni: dovremo cercare di fare la partita perfetta e non sbagliare praticamente niente”.