🤔 Empoli-Napoli, Spalletti ha deciso: la notizia spiazza tutti

Empoli-Napoli, Spalletti ragiona sulla probabile formazione: la notizia stupisce

Quasi mai, nel corso di questa stagione, Luciano Spalletti ha optato per un turnover importante tra tutte le competizioni in cui il Napoli è stato coinvolto. Forse solamente con la Cremonese in Coppa Italia si è visto in campo un undici totalmente stravolto rispetto a quello tradizionale. Per questo motivo tecnico e squadra non vogliono compiere un altro passo falso come quello che ha portato all’eliminazione dalla competizione.

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, quindi, saranno pochissimi i cambi che Luciano Spalletti effettuerà . Il motivo? Il lungo recupero che ci sarà prima di affrontare la Lazio il 3 marzo. Dovrebbero perciò rivedersi tra i titolari Mario Rui ed Elmas. In attacco non dovrebbero essere in dubbio Kvicha Kvartskhelia e Victor Osimhen. Mentre l’unico dubbio, come spesso accade di volta in volta con i vari impegni, dovrebbe riguardare la possibile titolarità di uno tra Matteo Politano e Hirving Lozano.

“Stanno tutti bene – ha inoltre riferito Spalletti in conferenza stampa – e poi è chiaro che cerchiamo di scegliere meno possibile anche se per me non è facile perché di dubbi ne ho sempre tanti per la qualità dei calciatori“.