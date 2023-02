Empoli-Napoli, la notizia era inevitabile: c’è l’ufficialità, il presidente gongola

Il Napoli di Luciano Spalletti sta preparando al meglio la sfida valida per l’anticipo di Serie A contro il rognoso Empoli di Paolo Zanetti.

Dopo la bella vittoria nell’andata degli Ottavi di Champions League il Napoli scende nuovamente in campo in campionato. Gli azzurri affronteranno al Castellani un’insidiosa trasferta contro l’Empoli di Paolo Zanetti, anticipo valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. C’è grande attesa per la squadra partenopea ed ogni gara viene accolta con grande entusiasmo.

La capolista sta ottenendo finora risultati a dir poco straordinari e in questo 2023 gli uomini di Spalletti hanno ‘fallito’ solo in due occasioni, il match di campionato contro l’Inter (un 1 a 0 a questo punto inutile ai fini della classifica) e la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. Gli azzurri sono usciti incredibilmente contro l’ultima della classe in Coppa, nel vero unico tonfo di questa prima parte di stagione.

Osimhen, Kvaratskhelia e compagni stanno sorprendendo tutti con prestazioni a dir poco fenomenali e ormai tra i tifosi c’è la consapevolezza che manca davvero poco al terzo titolo. Lo scudetto appare quasi come una semplice formalità e il clima tra i tifosi è straordinario ad ogni match del campionato.

Empoli-Napoli, ufficiale il sold-out

Empoli-Napoli aprirà questo turno di campionato e si affrontano due delle squadre con il gioco più bello all’interno del calcio italiano. Conosciamo tutti i numeri della capolista, la squadra con l’attacco con più gol in Italia e in Europa (Champions), ma anche l’Empoli non è da meno. Il club toscano ha messo in mostra diversi giovani interessanti e Zanetti sta raggiungendo la salvezza con grande tranquillità. Il clima in casa Empoli è straordinario ed il club nelle ultime ore ha annunciato che per la sfida in programma domani è previsto il sold-out. Ecco il comunicato del club:

“Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara di campionato tra Empoli e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma sabato 25 Febbraio alle ore 18:00. Saranno oltre 13 mila gli spettatori presenti e la vendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore”.