🙄 Napoli-Osimhen, ora è tutto chiaro: Spalletti lo ha detto davvero

Il Napoli sta per tornare in campo in Serie A: domani affronterà l’Empoli e quest’oggi sono arrivate le parole di Spalletti. Le ultime su Osimhen.

Il Napoli scenderà domani pomeriggio alle ore 18:00 in campo contro l’Empoli. Con la carica acquisita in Champions League, vincendo contro l’Eintracht, la squadra azzurra si prepara a scendere in campo in Serie A. Le ultime sulla scelta su Victor Osimhen.

Il Napoli non vuole compiere passi falsi in campionato, puntando a vincere ancora le partite che ha davanti a sé per non perdere terreno in vetta alla classifica di Serie A.

In occasione del match di campionato, allora, Luciano Spalletti ha parlato delle sue possibili scelte per la sfida contro l’Empoli. Queste sono state le sue parole anche sull’eventuale disponibilità di Victor Osimhen.

Napoli, Spalletti in conferenza parla dell’eventuale turnover: le parole su Osimhen

Così ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa in vista della sfida del Napoli contro l’Empoli. Manca pochissimo al match di Serie A e, dopo la gara a Francoforte, il mister sta pensando al turnover da attuare: “Osimhen è disponibile al sentimento di aiuto per i compagni. Gli altri non sono uguali, sono differenti: poi c’è chi ha bisogno di recuperare, non ha un motore potentissimo e dopo alcuni km devono fare una pausa. Quando hai due forti invece è meglio se funzionano tutti perché il titolare poi alla lunga può abbassare”. E poi il riferimento alla disponibilità dell’attaccante: “A meno che non sia Di Lorenzo, Osimhen, Lobotka. Sono valutazioni per gli altri da fare per evitare rischi”.

“Alla squadra abbiamo dato un giorno di recupero totale dopo Francoforte. Noi lavoriamo in modo da non addizionare fatica su fatica. Quando si vincono le partite così sono dei massaggi alla testa oltre che ai muscoli e funzionano più di un massaggio di un professionista. Stanno tutti bene e poi è chiaro che cerchiamo di scegliere meno possibile anche se per me non è facile perché di dubbi ne ho sempre tanti per la qualità dei calciatori”. Non dovrebbe in ogni caso restare in panchina l’attaccante di punta di questa squadra. Nonostante i dubbi nati gli ultimi minuti di gara contro l’Eintracht sulle sue condizioni.