😱 Empoli-Napoli, che sorpresa: l’indizio di mercato spiazza tutti

Il Napoli giocherà domani contro l’Empoli di Zanetti,ma bisogna registrare un indizio in sede di calciomercato che ha spiazzato tutti.

Per il Napoli di Luciano Spalletti questa settimana è stata contraddistinta dal successo di martedì scorso contro l’Eintracht di Francoforte. I partenopei hanno infatti vinto per 0-2, reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, l’andata del rispettivo ottavo di finale di Champions League.

Con questo risultato, di fatto, il Napoli ha un passo e mezzo ai quarti di finale, anche se Luciano Spalletti ha ribadito subito che c’è ancora tanto da fare per passare il turno nella massima competizione europea per club. Tuttavia, in attesa del match di ritorno del prossimo 15 marzo, i partenopei dovranno affrontare tre difficili partite in campionato.

Gli azzurri, infatti, hanno in calendario tre gare che potrebbero dire molto sul prosieguo della loro stagione: Empoli, Lazio ed Atalanta. Proprio per la gara di domani contro la squadra guidata da Paolo Zanetti bisogna registrare un indizio di mercato che ha spiazzato tutti.

Empoli-Napoli, un indizio di mercato arriva dallo stesso Luciano Spalletti: “Vicario, Parisi e Baldanzi l’anno prossimo ce li trovereno in grandi squadre”

Luciano Spalletti, nel corso della classica conferenza stampa della vigilia, ha infatti parlato così di tre giocatori dell’Empoli che sono seguiti molto attentamente da Cristiano Giuntoli: “Loro hanno calciatori fortissimi come Vicario, Parisi e Baldanzi. Questi giocatori ce li troveremo l’anno prossimo in grandi squadre, visto che sanno già comportarsi in campo”.

Il tecnico toscano ha poi continuato il suo intervento: “Il Napoli è riuscito a fare dei passi in avanti. Dobbiamo essere bravi a meccanizzare bene nella testa l’importanza di queste partite, come si ha gli occhiali da fabbro di lato non si vede niente, si vede solo il punto davanti. La nostra impostazione è quella di giocare un buon calcio”.