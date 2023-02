👀 Napoli, decisione inevitabile dopo Francoforte: Spalletti spiazza tutti

Napoli, decisione a sorpresa eppure inevitabile di Luciano Spalletti in vista di Empoli. Tifosi spiazzati dopo il trionfo di Francoforte.

Ieri la ripresa degli allenamenti, oggi l’ultima seduta prima della conferenza stampa e della partenza per la Toscana. Il Napoli si prepara ad approdare in quel di Empoli, dove domani sarà di scena per la ventiquattresima giornata della nostra Serie A. Una gara importante per gli azzurri, che vogliono continuare a spron battuto verso il terzo Scudetto e che non vogliono perdere quel vantaggio di quindici punti ormai accumulato sulla seconda in classifica

Ragion per cui, guai a prendere sottogamba una gara trappola come quella del Castellani. Lo sa benissimo Luciano Spalletti, che a ‘casa sua’ ha perso lo scorso anno il sogno Scudetto. E in questa stagione, all’andata, persino il suo Napoli formidabile ed incontenibile ha faticato molto per battere la formazione allenata e guidata da Paolo Zanetti. Pertanto, il trainer di Certaldo si prepara ad una decisione tanto a sorpresa quanto inevitabile per prepararsi al meglio in vista della trasferta di domani. Il tutto, magari, spiazzando qualche tifoso che non si attendeva una tale svolta.

Empoli-Napoli, la decisione di Spalletti sarà inevitabile: ecco svelato tutto alla vigilia

In attesa di carpire le sue parole in conferenza stampa, qualcosa appare già sicuro: la decisione di Luciano Spalletti di varare un ampio turnover nella gara di domani contro l’Empoli. Almeno è questo quanto svela l’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, che spiega come il tecnico del Napoli abbia pronti un po’ di ricambi dopo le fatiche ed il successo di Francoforte. E qualcuno dei grandi top player di questa squadra potrebbe addirittura partire dalla panchina al Castellani.

Elmas, Mario Rui e Politano, rispettivamente al posto di Zielinski, Olivera e Lozano: questi i tre cambi (quasi) certi in vista di domani, con un quarto che stuzzica la mente e la coscienza di Spalletti. Quale? Simeone dal primo minuto al posto di Osimhen. Qualche segnale di stanchezza muscolare è arrivato dal nigeriano, che nel finale con Sassuolo ed Eintracht ha spaventato il trainer azzurro. Pertanto, attenzione a quelle che saranno poi le ultime di formazione.