🤑 Napoli, pioggia di milioni in arrivo: e De Laurentiis gode

Il Napoli, reduce dalla vittoria contro l’Eintracht Francoforte, può guardare con ottimismo al futuro. In arrivo c’è una pioggia di milioni.

Il Napoli gongola, dopo la rotonda vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Eintracht Francoforte. Per gli azzurri, quella di martedì ha rappresentato un’altra serata magica nell’ambito di una stagione fin qui perfetta. La squadra, nell’occasione, ha risposto nel migliore dei modi agli input del tecnico Luciano Spalletti ed ora la qualificazione ai quarti di finale di Champions League appare davvero alla portata.

Un risultato ritenuto fondamentale dal club, per almeno un paio di motivi. In primis, perché permetterebbe di scrivere un’importante pagina di storia. Mai, in 97 anni di storia, gli azzurri erano riusciti a spingersi così lontano nel torneo. Quest’anno, invece, le probabilità che avvenga sono decisamente alte. Il 15 marzo, nella sfida di ritorno che si giocherà all’interno di uno stadio “Maradona” di nuovo sold-out, sarà necessario mantenere alta la concentrazione e mantenere l’abituale standard qualitativo.

In secondo luogo, la conquista del pass per la fase successiva permetterebbe al presidente Aurelio De Laurentiis di incamerare altre risorse economiche. Fin qui, come rivelato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i premi elargiti dalla Uefa hanno superato quota 60 milioni. Eliminare l’Eintracht Francoforte, in particolare, consentirebbe di aggiungere a questa somma ulteriori 10 milioni. Fondi strategici, che alimenteranno il piano di sviluppo futuro della squadra.

Napoli, pioggia di milioni per De Laurentiis

Una vera e propria pioggia di milioni per De Laurentiis il quale, al termine della stagione, potrebbe poi riceverne dii più in caso di cessione di Victor Osimhen, Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Il nigeriano, come noto, è finito nel mirino del Manchester United mentre il messicano ed il polacco sono impegnati in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto. Il loro futuro è tutto da scrivere ma intanto il club ha cominciato a muoversi al fine di individuare possibili sostituti.

In attacco piace molto Rasmus Hojlund, ambientatosi subito all’Atalanta ed autore di 6 reti in 19 apparizioni. A centrocampo, invece, i riflettori sono puntati su Lazar Samardzic dell’Udinese e Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Elementi giovani, con ancora ampi margini di crescita, ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi d’Europa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è attivato. La costruzione del Napoli targato 2023/24 è ufficialmente partita.