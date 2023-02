😱 Napoli, il tecnico spiazza tutti in conferenza: la sentenza è netta

Nel post partita di Empoli-Napoli arriva la dichiarazione che spiazza tutti. La sentenza da parte del tecnico è netta.

Il Napoli supera per 2-0 l’Empoli al Castellani. Protagonista assoluto il solito Victor Osimhen che prima propizia lo sfortunato autogol dell’Empoli e poi mette anche il suo sigillo personale sul match. Al momento, in attesa dell’Inter impegnata contro il Bologna, gli azzurri sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda.

Tanti complimenti agli azzurri, a partire dal tecnico dell’Empoli Zanetti che in conferenza stampa non può fare altro che ammettere la netta superiorità dei partenopei. “Il Napoli è davvero ingiocabile perché riescono a gestire tutte le fasi in maniera assolutamente perfetta. Però non sono del tutto soddisfatto di come abbiamo giocato oggi. Non sto parlando di mancanza di impegno o di motivazione, ma sento che abbiamo pagato un po’ di tensione durante la partita e, quando avevamo la palla tra i piedi, avremmo potuto fare meglio.

L’errore secondo Zanetti è di aver concesso al Napoli troppo gioco e di essersi intimoriti eccessivamente: “Forse abbiamo subito un po’ troppo il loro gioco e ci siamo lasciati intimorire da questa squadra così forte. Sono però convinto che questo ci possa far crescere e migliorare come collettivo.”

Empoli-Napoli, Zanetti: “Due gol nati da nostri errori. Già è difficile normalmente”

Il tecnico dell’Empoli si rammarica molto per i due gol subiti dai suoi: “I due gol che abbiamo subito sono stati causati da nostri errori, ed è stata una vera delusione. La partita era già difficile di per sé, ma dopo quei gol è diventata quasi impossibile.”

Il tecnico però è consapevole che, anche se non ci fossero stati errori la partita per l’Empoli sarebbe comunque stata difficilissima: “Non voglio raccontare storie o inventarmi scuse, perché il Napoli è una squadra che può umiliare anche chi ha vinto l’Europa League, figuriamoci noi. Noi ci siamo comunque battuti con la solita grinta e determinazione, ma oggi non è stato sufficiente per portare a casa un risultato positivo.”