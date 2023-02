😍 Empoli-Napoli, l’annuncio a fine gara fa impazzire i tifosi

Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A il Napoli di Spalletti ha espugnato il Castellani con un secco e abbastanza netto 2 a 0.

Il Napoli capolista non si ferma più. Il ritmo della squadra di Luciano Spalletti in questo 2023 è a dir poco impressionante e gli azzurri non vogliono più fermarsi. La capolista ha espugnato il Castellani con un secco 2 a 0, un risultato netto e mai messo in discussione nonostante l’inferiorità numerica. Gli azzurri hanno perso Mario Rui a inizio secondo tempo, ma non hanno mai avuto reali difficoltà.

Sia nel primo che nel secondo tempo il dominio della prima classifica è stato evidente e gli uomini di Zanetti hanno potuto ben poco contro Kvaratskhelia e compagni. Uno dei calciatori del Napoli più in forma è senza dubbio l’attaccante messicano Hirving Lozano. Spalletti ha rigenerato tutta la squadra ed anche l’atleta nord americano è totalmente rinato dopo un inizio stagione difficile.

Nelle ultime gare il tecnico ha optato per un cambio e Spalletti ha deciso di ripartire da Lozano, sempre più titolare a discapito del sempre ottimo Matteo Politano. Hirving sta ripagando alla grande e sia in campionato che in Europa ha offerto prestazioni di altissimo livello. I numeri del messicano sono in netta crescita e anche il calciatore sembra molto più in fiducia.

Empoli-Napoli, Lozano parla a fine gara

L’attaccante azzurro è stata ancora tra i migliori in campo ed a fine gara ha parlato ai microfoni di DAZN. Lozano ha chiarito: “La fiducia che mi dà l’allenatore per me è davvero importante. Sto lavorando bene e costantemente sul lavoro che mi chiede Spalletti e voglio continuare cosi. Il miglior Lozano? Credo di si, faccio di tutto per seguire le indicazioni tattiche del mister”. Il calciatore ha poi rassicurato tutti, i tifosi in particolare, riguardo l’assenza di gol in campionato ed ha spiegato:

“Il gol manca sempre, ma arriverà e dico che ne arriveranno altri, Bisogna solo lavorare tanto. Osimhen? E’ un calciatore davvero fortissimo ed è molto importante per la nostra squadra. Un leader vero”. Parole importanti con Lozano sempre più titolare ed importante nelle gerarchie del tecnico Luciano Spalletti.