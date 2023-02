Napoli, è caos dopo l’autogol di Ismajli: proteste per il fuorigioco geografico

Caos sui social dopo l’autogol di Ismajli in favore del Napoli nella sfida con l’Empoli al Castellani: ecco cosa sta succedendo

Il Napoli sta giocando allo stadio Castellani contro l’Empoli in un campo che ha sempre fatto male ai partenopei. Tuttavia, la squadra di Luciano Spalletti è in vantaggio grazie all’autorete di Ismajli e al gol di Victor Osimhen. Una partita dominata fino a questo momento, con tante folate offensive da parte del Napoli, sceso in campo con la stessa formazione di Francoforte con Mario Rui al posto di Olivera. Vincere è fondamentale per mettere un altro tassello importante nella corsa allo scudetto.

In entrambi i gol è stato decisivo il contributo di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha messo un cross clamoroso per Piotr Zielinski, col suo pallone in mezzo spinto successivamente in rete da Ismajli. Mentre il raddoppio nasce da un tiro di Kvara parato da Vicario e ribadito in gol da Osimhen. Insomma, ancora un’altra grandissima prestazione di Kvaratskhelia che ha sbagliato un rigore contro l’Eintracht e siglato un assist per il gol di Di Lorenzo.

Empoli-Napoli, quante polemiche per l’autogol di Ismajli

Sono sorte delle polemiche per l’autogol di Ismajli. Su Twitter, infatti, alcuni tifosi reclamano per un fuorigioco di Osimhen: “E’ in fuorigioco sul cross di Zielinski, Ismajli interviene per anticiparlo e fa autogol. Non conosco più le regole del calcio, è in posizione passiva?”. Ma anche accuse nei confronti dell’opinionista arbitrale Luca Marelli di DAZN: “Non esiste il fuorigioco geografico quando gioca il Napoli?”. Poi c’è chi lo accusa di essere di parte: “Mancava la canzone Napul’è a fine intervento”. Insomma, la decisione di Ayroldi di assegnare il gol che ha sbloccato la partita proprio non è andata giù a un certo numero di tifosi.

La prestazione nel primo tempo del Napoli contro l’Empoli è comunque molto positiva. Vicario con un paio di interventi ha anche impedito che i partenopei segnassero il terzo gol. Una situazione molto difficile per la difesa di Paolo Zanetti, con gli attaccanti che cercano in ogni caso di impensierire Meret.