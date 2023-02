🟥 Empoli-Napoli, raptus di follia durante il match: rischia una lunga squalifica

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato in questi minuti nel match di campionato contro l’Empoli. Tante polemiche nel corso del match.

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato questa settimana nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A contro l’Empoli. Un match sulla carta insidioso contro i toscani, formazione che lo scorso anno ha battuto gli azzurri. Il Napoli è partito forte come di consueto e ha sbloccato la gara già nei primi minuti di gara.

Gli azzurri sono passati in vantaggio grazie all’autogol di Ismailj, intervenuto in extremis ma inutilmente per provare a fermare l’avanzata azzurra e nello specifico Victor Osimhen. La capolista ha controllato dal primo minuto e ha gestito la gara. Osimhen ha provato subito ad andare a segno e la rete è arrivata alla mezzora. Osimhen ha firmato la rete per l’ottava gara consecutiva, numeri incredibili e che testimoniano il dominio azzurro.

La formazione partenopea ha dominato nella prima parte del gioco ed anche nella ripresa le cose non sono cambiate. Nel secondo tempo gli azzurri hanno sfiorato il tris a più riprese ma dopo circa quindici minuti del secondo tempo è avvenuto un gesto abbastanza insolito.

Empoli-Napoli, espulso Mario Rui nella ripresa

Nel secondo tempo di Empoli-Napoli gli azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione del terzino portoghese Mario Rui. Il calciatore è stato protagonista di un vero e proprio raptus di follia, colpendo con un calcio nelle parti basse l’attaccante dei toscani Francesco Caputo. Incredulità generale con l’arbitro Ayroldi costretto ad andare al Var e a cacciare il rosso diretto contro il calciatore. Un gesto ingenuo e che potrebbe costare caro al calciatore azzurro.

Intervenuto nel corso della gara l’ex arbitro ed ora opinionista DAZN Luca Marelli ha parlato del gesto di Mario Rui e nell’eventualità si parlerà di gesto volontario e scorretto il calciatore rischia di saltare due turni di squalifica, due sfide importanti per gli azzurri con il terzino che rischia di saltare le prossime sfide contro Lazio ed Atalanta, due match di alta quota.