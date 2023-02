⚽ Napoli, incontro decisivo: firma sul contratto

Il Napoli di Spalletti sta per giocare contro l’Empoli, ma bisogna sottolineare anche degli aggiornamenti sul futuro di un partenopeo.

Con il successo di martedì scorso contro l’Eintracht di Francoforte, il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato che certe prestazioni può fornirle anche in Champions League. Gli azzurri hanno infatti vinto con il risultato di 0-2, ma sicuramente potevano riuscire a segnare almeno un altro gol.

Gli azzurri, al netto delle reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, hanno infatti gettato al vento varie occasioni per battere ancora una volta Kevin Trapp: dal rigore sbagliato da Khvicha Kvaratskhelia alla conclusione da ‘seduto’ di Frank Anguissa terminata di pochissimo fuori.

Dopo la vittoria nella massima competizione europea per club contro l’Eintracht di Francoforte guidato da Oliver Glasner, il Napoli sta per giocare un’altra partita molto importante. Gli azzurri, infatti, scenderanno tra un paio di ore sul campo del Castellani per sfidare l’Empoli di Paolo Zanetti. Tuttavia, in attesa della gara contro i toscani, tra le fila partenopee bisogna registrare degli importanti aggiornamenti sul futuro di un giocatore.

Calciomercato, il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli incontrerà l’agente di Alex Meret al termine di questa stagione: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, il Napoli, una volta terminata questa stagione, incontrerà nuovamente l’agente di Alex Meret. Le parti, di fatto, si vedranno per cercare di capire il destino dell’estremo difensore italiano, con la possibilità anche di prolungare l’attuale contratto (scadenza 2024).

La storia di Alex Meret è il classico esempio di quanto le cose nel mondo del calcio possano cambiare brevemente. Il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, infatti, l’estate scorsa era sulla lista dei partenti, ma poi il Napoli non è riuscito a chiudere per l’arrivo dal PSG di Keylor Navas. Facendo così rimanere l’ex Spal ancora per un’altra stagione. Proprio quest’ultima si prospetta straordinaria sia per lui che per tutto il team guidato da Luciano Spalletti.