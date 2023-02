Mercato Napoli, pronto un nuovo Osimhen (e non è Beto)

Per il mercato del Napoli bisogna registrare alcune dichiarazioni molto importanti che riguardano il possibile sostituto di Victor Osimhen.

Con il successo di martedì scorso contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glaser, il Napoli di Luciano Spalletti ha risposto a chi nutriva qualche dubbio sulla sua presunta conferma anche in Champions League.

Gli azzurri, al netto dei primi dieci minuti, hanno dominato in lungo e largo la partita contro l’Eintracht di Francoforte. La gara è termina 0-2 per il Napoli, reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, ma il risultato finale poteva essere decisamente più largo.

Il Napoli, oltre ai due gol realizzati, ha avuto tante occasioni per segnare almeno la terza rete: dal rigore sbagliato da Kvaratskhelia al tiro da ‘seduto’ di Anguissa uscito per pochissimo. La squadra guidata da Luciano Spalletti è ora attesa dal match di oggi contro l’Empoli di Paolo Zanetti, ma bisogna registrare anche delle importanti dichiarazioni in sede di calciomercato.

Mercato Napoli, le dichiarazioni di Peppe Cannella: “Hojlund nell’accellerazione è l’unico simile a Victor Osimhen”.

In queste settimane, infatti, si sta parlando tanto del possibile sostituto di Victor Osimhen, il quale sembra, almeno per il momento, destinato a lasciare l’estate prossima il Napoli per andare a giocare in una big della Premier League. Proprio sul possibile sostituto del centravanti nigeriano, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’, è intervenuto l’intermediario Peppe Cannella: “Cosa posso dire su Hojlund? Ha un’accelerazione nel breve che è veramente difficile trovarla in un altro calciatore del nostro campionato. In questa caratteristica è l’unico simile a Victor Osimhen. Il giocatore dell’Atalanta è sicuramente il profilo più interessante da seguire in quella zona del campo”.

Cannella ha poi concluso il suo intervento: “Baldanzi, Vicario e Parisi sono giovani, ma pronti al grande salto. Il Napoli fa benissimo a seguirli. Partita contro l’Empoli? Queste sono gare insidiose, nella leggerezza mentale dei ragazzi di giocare contro la capolista. Per molti calciatori del club toscano quella di oggi sarà un’occasione irripetibile”.